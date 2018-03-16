【長和業績】長實集團(01113-HK)2017年酒店及服務套房業務收入47.98億元

長實集團(01113-HK)發布業績公告稱，2017年度酒店及服務套房業務收入(包括攤佔合營企業)為47.98億港元(2016年：48.5億港元)，主要包括集團在香港經營的海逸君綽酒店、海逸酒店及Horizon Hotels & Suites的營運收入。扣除物業折舊3.95億港元後的收益(包括攤佔合營企業)為15.72億港元(2016年：15.09億港元)，較2016年增加6,300萬港元。

年度内，集團酒店及服務套房的平均入住率為89.0%(2016年：84.2%)，而平均酒店經營溢利為每月每平方呎20港元，若以集團已落成酒店及服務套房物業于年終結算日的賬面值計算，年收益率達18.8%。

于2017年上半年，集團將内地重慶海逸酒店及成都天府麗都喜來登飯店兩間酒店的權益售予匯賢産業信托，并獲利3.63億港元。

于年終結算日，集團已落成酒店及服務套房組合包括16間位于香港的酒店及服務套房(已計入集團自2017年中起于1881 Heritage 經營的海利公館)、2 間位于内地的酒店、1 間位于巴哈馬群島的酒店，共有超過15,000間房間。

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