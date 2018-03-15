橋彼道聯手阿里巴巴B2B 加強香港中小企融資服務

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 15 日 - 香港首個網上發票融資交易平台橋彼道 (Qupital) 宣佈與阿里巴巴國際交易市場 (Alibaba .com ；下稱「阿里巴巴 B2B 」 ) 達成合作，提升自身的發票融資平台，以促進本地中小企的交易及業務發展。

此次合作結合阿里巴巴 B2B 作為領先的全球批發貿易平台，以及橋彼道作為香港最大網上發票融資交易平台的優勢，讓合資格的阿里巴巴 B2B 香港金牌供應商 (Gold Supplier) 會員能夠透過橋彼道的網上融資平台，大大提升資金流動性。

申請橋彼道發票融資服務的供應商，可選擇提交其於阿里巴巴 B2B 平台上的營運紀錄作為信用評估的考慮因素，合資格的供應商將更快獲得融資批核並獲取更多資金。

此外，橋彼道的用戶將享有阿里巴巴 B2B 提供的特選優惠，提高在該平台上的曝光率，更易接觸全球買家。

阿里巴巴 B2B 香港業務總經理吳增炫 表示：「我們很高興能為一眾香港客戶提供橋彼道的融資方案，並藉助我們平台對用戶的洞察，幫助有實力的客戶解決現金流方面的挑戰。阿里巴巴 B2B 正持續建立針對中小企客戶不同需求的支援服務網絡，與橋彼道的合作將為該網絡帶來又一優質的服務方案。」

橋彼道創辦人黃永東 (Winston) 說：「身為一家正值急速增長的新公司，橋彼道與阿里巴巴 B2B 的合作計劃不單止會幫助橋彼道發展，更會惠及我們的客戶。中小企將透過我們與阿里巴巴 B2B 及其他合作伙伴共同建立的生態系統，享受更便利的服務，把握無限商機。不論是中型企業還是小型商戶，均可擁有一站式的使用體驗，令其日常營運更有效率。」

橋彼道亦與市場領先的工商資訊公司、信用保險公司及物流公司合作建立橋彼道的專門平台，旨在解決亞洲中小企的 2000 億美元資金缺口。該平台會成為中小企及投資者的橋樑，讓橋彼道客戶將應收賬款轉化成現金。如需要更多資料，請瀏覽 www.qupital.com。

關於 Qupital

香港首個網上發票融資交易平台 Qupital 提供一個安全、可靠和易於使用的發票融資交易平台。Qupital 讓企業透過平台連接專業投資者，進行應收賬款融資交易，促成雙贏局面。 歡迎瀏覽我們的網頁: www.qupital.com。

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