海嘯十年 M&G用這策略創造每年860億增長！

2018 年正是金融海嘯後 10 周年，回顧這 10 年來，全球投資市場大多收穫滿滿，但期間仍有不少波折，如 QE 縮減、油價崩跌及人民幣閃跌等重大事件。你對這十年以來的投資成效滿意嗎？是否成功安渡這些極端事件？

從一檔基金的歷史績效、波動風險、投資組合或存續期變化來檢視，或許是一個很好的方法。瀚亞投資今年 3 月初引進英國基金始祖品牌 M&G 旗下巨型旗艦基金 -「瀚亞投資 - M&G 收益優化基金」，自 2006 年 12 月成立以來，不僅完整經歷海嘯後的多空考驗，基金規模更逆勢增加至 9,500 億新台幣以上，等於每年增加 860 億。

這檔究竟如何做到？近期也在銀行通路之間掀起討論。

根據資料顯示，該檔基金自成立以來歷年績效表現來看，過去 11 個完整年度中，僅 2 次出現負報酬，而且在跌幅最深的 2008 年，跌幅也僅 - 3.3%，表現相當抗跌。

究竟什麼樣的投資策略，可以造就出一檔巨無霸基金？

瀚亞投資表示，這檔基金運用相當獨特的操作策略，「靈活管理」正是因應金融市場這十年來挑戰的最大成功關鍵，包括股債、衍生性金融商品、結構債等 8 項資產的超靈活操作，債券存續期更是伸縮自如。

以 2008 金融海嘯發生當年為例，當時美國 FED 將利率自 5.25% 降至 1%，經理人立即採取「高品質」、「拉長存續期」的動作，藉由提高存續期間、降低再投資風險，更透過投資高評等債券來避開違約風險；至 2010~2012 年期間全球經濟緩步成長，則是改以存續期較短的高收益債，以因應利率調升並增加收益。

美國升息議題仍是今年全球投資市場的重頭戲，加上各類資產已漲至高位，波動風險相對墊高，想要提高投資勝率，瀚亞投資建議，市場上共同基金選擇雖多，但往往投資風格大不同，若選擇瀚亞投資 - M&G 收益優化基金，則可兼顧風險和報酬，一來投資屬性偏向平衡型，風險等級 RR3，二來存續期間可以彈性調整 0-10 年，可快速因應升息循環。

邁入 2018，下一個黃金十年即將啟程，面對未知收益機會和市場風險，如何優化收益？將是每個投資人最重要的課題。