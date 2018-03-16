【富蘭克林華美】台股基本面強勁 震盪回檔宜站買方

美國製造業新訂單維持強勁表現，顯示需求有望帶動經濟持續回溫，2 月非農就業人口增 31.3 萬人遠優於市場預估，激勵美股大漲，台股加權指數本周一受美股帶動上漲百點，周間抵高點後小幅回檔，周五開平走低尾盤急拉翻紅，收 11,027 點。

富蘭克林華美投信表示，台股 2 月面對外資較 1 月買超更強的賣超力道卻沒有破底，顯見抗跌支撐，隨美國經濟數據良好、公債殖利率利空緩解，只要美股持穩，台股表現應不會太差。美股經過前波修正後，緩解短線過熱疑慮，科技股在企業盈餘與創新能力加持下，率先成為盤面主流，台灣半導體產業與美股連動度高，受智慧型手機、物聯網等應用帶動，可望出現回補庫存力道，未來 3 月營收公布反映第一季淡季，震盪可站在買方。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，加權指數目前在 11,000 點附近震盪，蘋概股對台股季度財報、GDP 影響大，預估蘋果新機今年 4 月將定案材料供應商，近期可留意供應鏈布局機會。市場看好 3D Sensing 運用規模持續提升，元件有機會在今年大量採用，配合蘋果股價創高帶領，相關個股率先表態。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，科技股以移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網為主軸，其中移動通訊方面，預估智慧型手機第一季面臨淡季修正，觀察世界行動通訊大會（MWC）各廠商推出新機皆以無邊界螢幕（board less）為主，根據 WitsView 預估，全螢幕手機滲透率今年約佔全球智慧型手機出貨量 44.6%，未來更將持續攀升。

高速運算部分，挖礦帶動高效能顯卡需求，但面對專業挖礦機以及中國加入市場等變數，投資風險偏高。目前比特幣、以太幣等十大加密貨幣總市值達 4,000 億美元，以比特幣為例，JPMorgan 報告顯示第一季每顆挖礦成本約 4,000 美元，相較平均市價仍有獲利空間，挖礦速度成為關鍵，因此認為透過 ASIC 運算的挖礦機擁速度優勢，具獲利能力，可持續觀察發展趨勢。

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