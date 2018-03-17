〈A股入摩發財術〉千億資金狂潮 四大板塊藍籌股、陸股ETF最看俏

距離 A 股於 6 月 1 日入摩，已正式進入倒數期，據統計，千億元人民幣的增量資金已在 A 股門外候場，新資金增持 A 股將成為趨勢。該怎麼搭上 A 股入摩的發財列車呢？各投信法人皆指出，在入摩初期，佈局 A 股中金融等四大板塊的藍籌股，預期仍是全球資金在配置上的重中之重。

此外，除台灣現有的陸股 ETF 將受惠，元大投信取得 MSCI 中國 A 股國際通指數，為 MSCI 對國內業者的首檔 A 股指數授權，更將搶攻入摩商機。

根據 MSCI 預估，今年 A 股納入 MSCI 將吸引「被動式投資」資金流入約 170 億美元 (約 5000 億元新台幣)，中長期可望吸引約 3400 億美元 (約 10 兆新台幣)，成為推動中國股市短中長期行情表現主要資金動能之一，在中國經濟穩定增長、以及股市上漲動能潛力持續看好下，也將吸引「主動式基金」的配置比重提高。

業內人士指出，如果把主動型基金納入其中考量的話，外資入市的規模會更大。根據 MSCI 規畫的進度，A 股市場最終將全部被納入到新興市場指數，中長期來看將帶來約 2 兆人民幣左右的增量資金。

從歷史經驗來看，台灣及韓國分別在 1996 年、1992 年納入 MSCI 後，短中長期皆帶來一波漲勢，以台灣為例，納入後 1 年漲幅為 50.3%，3 年內漲幅最大達 60%；而韓國納入後 1 年漲幅為 11.1%，後 3 年更進一步擴大至 68.2%，且 3 年內漲幅最大達 86.4%，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文認為，由此可見入摩後確實能帶來一波資金潮。

而穆迪在報告中指出，隨著大陸市場的進一步開放，A 股被完全納入 MSCI 或許將在接下來幾年內實現，屆時 A 股在 MSCI 新興市場指數中的權重或將達到 20%。

國泰投信總經理張雍川指出，從實質面來看，入摩長期一定會增加外資投入 A 股比重，但投資將不會全部股票一次到位，而是漸進式，且預期將從權重最大的藍籌股入手，因為大型藍籌股具有流動性優勢，買賣容易，可大資金佈局，同時又具有境外 100% 可對應避險的 A50 期貨可於發生風險時，快速反向對沖部位曝險，完成避險操作。所以在入摩初期，佈局 A 股中的白馬藍籌，預期仍是全球資金在配置上的重中之重。

張雍川進一步表示，從台灣經驗看 A 股，台股已入摩 20 年，但外資的買賣標的多集中在最大型的 50~100 支股票，因為流動性最好。同理可知，對 A 股而言，投資人仍應持續留意 A 股大型藍籌的投資機會，A50 指數預期仍是全球外資最為青睞的 A 股最佳投資標的，若投資人看好 A 股成長性，長線上逢回仍可加碼佈局 A 股 ETF。

而廖崇文指出，投資人若想搶搭 A 股入摩的資金潮，可透過富邦上証與富邦深 100 這兩檔 ETF 的投資組合，搶先卡位 MSCI 將陸股納入新興市場指數的商機預作布局，比只買進單一指數的 ETF 更具效益。

其實，目前在掛牌陸股 ETF，多為陸股原型 ETF，截至今年 2 月底，台灣陸股原型 ETF 市場規模為新台幣 536 億元，其中有一檔追蹤 MSCI 中國指數，為台新 MSCI 中國 ETF，但是該指數主要標的為掛牌在香港及海外的中國概念股，並不包括中國 A 股。不過，元大投信取得 MSCI 中國 A 股國際通指數，成為 MSCI 對國內業者的首檔 A 股指數授權。

元大投信總經理劉宗聖強調，伴隨 MSCI 中國 A 股指數引進台灣，預期未來將改寫台灣陸股 ETF 投資新格局，建構中國投資新版圖，再加上陸股通機制，未來期待整體市場規模有機會持續增長至千億以上的戰略高度，更有利於台灣機構法人，包含如退休金、壽險業等的中國佈局，可以與國際接軌，快速掌握 A 股行情。

據招商基金資料顯示，MSCI 中國 A 股國際通指數涵蓋了 A 股眾多優質大盤藍籌股，主要集中在大市值的金融、房地產、消費和科技四大板塊的行業龍頭，將是未來外資流入的主要標的股。

值得觀察的是，進入 2018 年後，A 股與週邊市場走勢已越來越趨向一致。最明顯的例子是 2 月初全球市場齊跌，A 股也同時出現階段性調整，而其後 A 股又在全球市場的反彈中走出了一波超跌反彈行情；但值得注意的是，A 股的反攻主力在此輪的反彈中已由過去的「價值龍頭」交棒給了「成長龍頭」，不難看出，隨著 A 股國際化步伐加快，A 股也將不可避免地與國際市場愈來愈接軌。

此外，香港證券投資分析師萬賢表示，A 股成功入摩，預期也將有利提振港股在國際金融市場上的定位，亦可望進一步鞏固香港在現行的股票市場交易互聯互通機制下，作為接通內地股票市場的門戶角色，可以一定程度讓港股的估值有所放大，有助吸引外國的部分資金陸續進場。

萬賢進一步指出，金融、房地產、消費和科技四大板塊的行業龍頭在 A 股成功入摩，顯示權重大、估值低、盈利穩定的個股最為受益，而港股這些板塊的個股估值又更比 A 股便宜，是否也會同樣吸金值得關注。