罕見！長和4大公司下午4點一起曬業績 莫非李嘉誠要退休？

長和系旗下 4 大公司長和 (0001-HK)、長實集團 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 和電能實業 (0006-HK) 將在今 (16 日) 下午 4 點罕見一起發佈業績。最令市場矚目的是，長和大家長李嘉誠會不會在業績發表會上公佈退休，市場屏息以待。

新浪財經報導，李嘉誠今年 7 月份將滿 90 歲。近年來，關於他退休計畫的討論熱度不減，其退休將標誌著一個時代的結束。

與往年不同的是，李嘉誠旗下的 4 大公司將首次在同一天發佈業績。這究竟是日期上的巧合，還是有更深層的含義，李嘉誠身邊的人士並未給出解釋。

一般而言，上市公司若有重大消息宣佈，一般都會選擇於週五進行，因可減低事件對股價的影響。例如 3 年前長和系公佈集團重組及更改註冊地點時，也選擇在週五公佈有關消息。

早在 2012 年，李嘉誠就將長子李澤钜定為其商業帝國的接班人。李嘉誠 2016 年在接受彭博專訪時表示，對交接班感到擔心的人應該注意到，他與長子李澤钜已經共事了 30 年，過去幾年，李澤钜也在全職打理公司業務。

京華山一國際研究主管彭偉新認為，李嘉誠的退休，無非意味著，已經準備了很長時間的李澤钜接班計畫終於可以落地。

香港豐盛融資董事黃國英表示，市場已對這個結果有所準備，因此投資者對李嘉誠退休的擔心非常有限。

跟往年一樣，李嘉誠很有可能被問到對房地產市場的看法。

去年 11 月，長江實業宣佈以 52 億美元出售了「中環中心」大廈。一些投資者認為，在香港樓市火熱的環境下，李嘉誠還可能趁勢拋售更多旗下的樓盤。其中就包括中環和記大廈等。

據中原地產的資料顯示，今年以來，香港二手房價格上漲了 4%，自 2003 年以來漲幅超過了 400%。

香港中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，在利率不斷上升的形勢下，李嘉誠的觀點對安撫投資者的焦慮情緒十分重要。

投資者將關注，在 2015 年遭到小股東反對之後，長江基建和電能實業的合併計畫能否順利實現。

大和證券今年 1 月曾預測，２家公司合併後，將成為全球基礎設施巨頭，市值至少為 3000 億港元 (約合 380 億美元)，並為隨後的資產收購打開空間。

電能實業資金充裕，截至去年 6 月份，現金、現金等價物和短期流動資產總計 419 億港元，占該公司總資產的 35%。

派息方面，投資者對李嘉誠的派息水準頗有微詞。今年 2 月 27 日，和記電訊香港 (0215-HK) 大跌 16%，就是因為該公司表示，暫時不會將出售固話資產所得用於派發特別股息。

在此之前，電能實業 (0006-HK) 也一直對加大分紅力度的呼籲表示拒絕。去年年中，該公司終於在 10 多年以來首次宣佈派息。

無論如何，公司業績還是會受到關注的。接受彭博調查的分析師預計，2017 年，長江和記實業、長江實業、長江基建以及電能實業，均將實現利潤增長。

得益於旗下子公司赫斯基能源公司利潤的增長以及歐洲電信業務利潤的上升，預計長江和記實業去年淨利潤增幅可能在 5%。

與此同時，得益於房地產銷售的增長以及澳大利亞、加拿大和德國子公司的貢獻，長江實業淨利潤預計將增長 14%。

花旗則預計，電能實業去年淨利潤增長 27.1%，長江基建則增長 13.1%。