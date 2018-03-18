〈鉅亨看世界〉美快餐員工流動率150% 考驗你的社交能力

最新數據顯示，美國快餐店人員流動率創 28 年來新高。

平均統計指出，美國快餐店如僱用 20 人，整年度的「實際員工量」將達 30 人，也就是 150% 的人員流動率。這個比率也顯示，自 1995 年以來，快餐店工作環境的嚴重惡化。

快餐店，如麥當勞 （MCD-US）等一直在更新新技術、新的送貨服務、改良菜單、及得來速服務。但該連鎖店的「未來經驗」計劃可能會遭受員工的反彈。在許多情況下，員工處理更多任務但沒有加薪或足夠的人員配備完成工作職責。受訪的 23 歲前麥當勞員工 Dickerson 稱「最後一根稻草」壓垮了他。

當然，快餐店員工跳槽是家常便飯的事。但現行美國政府公佈的失業率很低，人員流動率就成了為問題。員工們為了不理會新技術和菜單的變更反而選擇了換工作。最後的結局是：顧客會等待更長的時間。

據 QSR 雜誌報導，去年麥當勞的得來速停留時間延長到了 239 秒 - 比 2016 年慢了 30 秒以上。它比漢堡王，溫迪 （WEN-US）和塔可貝爾 Taco Bell 都還來得慢。

麥當勞得來速速度不快 / 圖：彭博

People Report 執行總監 Michael Harms 表示：「快餐店在找工作人員方面近期遇到了一些麻煩。這是快速的工作節奏、高技術門檻、及較低的工資所導致」。

麥當勞發言人 Terri Hickey 對於員工流動率的成長提出否認。

麥當勞執行長 Steve Easterbrook 一直在推動幫助扭轉銷售額的措施，去年該公司的營收成長了 3.6%。但是，他們也失業率較低的人工市場上發現留住員工的困難度。Harms 認為目前是個勞工，而非僱主的市場。

去年麥當勞表示僱用了 235,000 人，包括企業和餐廳工作人員。每個人為麥當勞創造了 97,000 美元的收入，較前一年的 65,000 美元多出了許多。雖然這可能是提高效率的一個指標，但它也可以被看作是將員工數量不足的情況增加。

麥當勞每個員工貢獻的營收高達 9 萬美元以上 / 圖：彭博

在佛羅里達州 Broward 地區，受訪的 42 歲 Westley Williams 提道麥當勞工作越來越繁忙，而他將轉職跳槽到另一家漢堡連鎖店 Checkers。除了線上應用訂單的困擾、新產品的推動、和最近添加的 6 個自助訂購亭，都增加了店內的混亂。

「現在壓力更大」，Williams 說道，沒有得到更多的薪水的他，「當遇到新流程而犯錯時就被罵」而感到厭煩。

報導訪問了芝加哥一間擁有 10 名員工的麥當勞，發現訂一份培根雙層堡、小薯、及蘋果汁花了 2.5 分鐘，較得來速快。但也發現服務員忘了給蘋果汁，而服務員更是不清楚少了什麼。

「員工流動率高的最大風險就是客戶體驗的下降」，Edward Jones 分析師 Brian Yarbrough 說道。「如果客戶體驗開始下滑，那麼這會造就其他更嚴重的問題」。

當天在芝加哥的另一家麥當勞餐廳的實驗也發現，員工為了處理晚間人潮而慌忙腳亂的服務。停在得來速的車輛停滿，一份網路訂的薯條、蛋堡、及 McFlurry 冰淇淋就花了五分鐘之久。

這次的疏失：薯條用的番茄醬沒給。

麥當勞在華爾街上的分析師評級有 23 個「買進」、12 個「持有」、及沒有任何「賣出」。平均股價目標價為 188 美元。