金拱門不夠土？中國麥當勞本來想叫「信麥」

中國麥當勞為了加強本土化，改名為「金拱門」引發網友笑噴，但接手中國麥當勞營運的中信資本董事長張懿宸，近日接受陸媒專訪時披露，最初原本是想更名叫「信麥」。

張懿宸 1 月曾在香港亞洲金融論壇上爆料，當初想了一些新名字都被麥當勞美國總部打槍，改名「金拱門」，只是一怒之下隨意取的，沒想到意外掀起話題。爾後接受《中國企業家》專訪時稱，「我最早提出來的叫『信麥』，但『麥』字已經在中國做了註冊商標，特許經營商不能用。」

麥當勞中國工商登記變更為「金拱門」，原本是件平常的小事，卻引發軒然大波，麥當勞中國的 PR 團隊做過統計，當時與更名相關的文章曝光量高達 90 億次。

網友調侃戲謔回應居多，多認為「金拱門」具有濃厚土豪氣息，甚至發揮創意製作新菜單，將雞塊改為金塊、薯條改為金條等，卻也達成巨大話題討論，張懿宸說：「什麼廣告能達到這樣的效果？」

網友發揮創意替金拱門設計新菜單。(網路照片)



談到跟麥當勞的合作，張懿宸認為麥當勞是「說一不二的談判者」 ，特許經營商對麥當勞 200 多頁的特許經營協議，通常只有簽字的權利，基本上沒有特許經營商能提出修改意見。

張懿宸說：「像中信這樣的特許經營商是它歷史上從來都沒有的。實際上按他們來說，我們是他們全球談判這幾十年中間，遇到的最強大的談判對手；我們在協議上所做的修改也是最多的，歷史性的。」