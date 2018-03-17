紐約匯市─經濟數據激勵 美元守住漲幅 連四週收升

經濟數據較預期強勁後，美元上漲，且守住漲幅，扭轉前一交易日下跌至 9 日低點的走勢。

一些競爭貨幣因而走跌，包括因歐元區通膨數據較預期低而受創的歐元。

但商品和貿易相關貨幣，包含美元和加元，仍然面臨著與美國貿易戰爭威脅的壓力。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 90.256，本週該指數上升 0.1%，為連續第四週收升。

WSJ 美元指數上升 0.2% 至 83.97，本週升幅 0.2%。

美元兌日圓下跌，自週四的 106.33 日圓下降至 106.07 日圓，本週美元兌日圓下跌 0.7%。

歐元兌美元下跌，自週四的 1.2306 美元下降至 1.2285 美元，本週歐元兌美元下跌 0.2%。

英鎊兌美元幾乎持平，自週四的 1.3936 美元上升至 1.3942 美元，本週英鎊兌美元上升 0.7%。

美元兌加元上漲，自週四的 1.3056 加元上升至 1.3097 加元，接近 9 個月新高，本週加元跌幅 2.2%，是此貨幣群組中表現最糟糕者。

澳元和紐元兌美元均下跌，澳元自 0.7798 美元下降至 0.7712 美元; 紐元自 0.7276 美元下降至 0.7210 美元。本週澳元下跌 1.7%，紐元下跌 1%。

市場動力

美元自超過一週的低點迴轉，係因經濟數據報告優於預期。二月工業生產和產能使用率、以及三月份消費者信心，這些都優於分析師預期，使其扭轉跌勢進入正面領域。

稍早，交易者湧向相較安全的日圓，係因消息傳出，川普總統打算撤換國家安全顧問 McMaster，但白宮新聞秘書 Sarah Huckabee Sanders 週四以推特推文否認，但報導稱，其行政團隊官員卻證實此消息。

分析師認為，在經過一系列川普團隊人事異動後，這對美國政府穩定性產生不確定性，例如本週國務卿提勒森遭撤換為 CIA 局長 Mike Pompeo、白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 上週請辭，這週五媒體報導白宮將挑選 John Kelly 接替科恩。

歐洲方面。官員稱，二月份歐元區通膨下降至 1.1%，較初估值 1.2% 下降，且低於一月份的 1.3% 記錄，因此歐元吐回漲幅，因為通膨黯淡可能讓 ECB 於今年稍晚啟動 QE 退場的計畫延後。

分析師看法

Commonwealth FX 首席分析師 Omer Esiner 表示，「今日早上，美元因一些紮實的數據而上漲，但整體來說仍很交錯，貿易敏感的貨幣有阻力，因此，日圓表現優異。」

外匯券商 XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「日圓受惠於不確定性時期，所以在美國目前政局發展的背景下，日圓上漲。」他指出，雖然後來國安顧問 McMasters 遭撤換的消息被否認了，但這也意味著「川普政府內有一些事情並不平順。」

Esiner 補充，「我認為，上周 ECB 一些謹慎的話語，還有 ECB 總裁德拉吉本週稍早的談話，這些沒有完全反映在歐元上。」他認為歐元兌美元值得留意一下。

週五經濟數據

二月份住房開工 123.6 萬棟，低於估計的 129 萬棟，建築核准數則自 137.7 萬棟下降至 129.8 萬棟。

二月份工業生產大增 1.1%，遠優於預期的 0.5% 升幅且扭轉前一月份下降趨勢。二月份產能使用率達 78.1%，高於預期的 77.8%。

三月份消費者信心上升至 102，高於預期的 99.5。

最後，一月份職缺數達 630 萬，較先前的 570 萬個增加。