比特幣續跌 24小時內 加密貨幣市場蒸發600億美元

監管機構加強審查，以及 Google 也宣布禁止加密貨幣的廣告，主要加密貨幣價格週四大跌。

根據追蹤不同交易所價格走勢的加密貨幣網站 Coinmarketcap.com，週四早上全球數位貨幣市值自前一日的 3729 億美元驟降至 3104 億美元。

根據 CoinDesk 數據，全球市值最大加密貨幣比特幣週四交易價格一度低至 7676.52 美元，達 2 月 8 日以來最低水準，但在美東時間 4:00 左右已回升到 8219.77 美元，讓整體加密貨幣市值推回到 3317 億美元。

價格下跌的原因

有幾個因素導致加密貨幣價格走跌，首要就是日本破產的加密貨幣交易所 Mt.Gox 信託者拋售比特幣以償還債權人，這對比特幣價格造成衝擊。

另外，全球最大數位廣告商 Google 宣布自 6 月起禁止加密貨幣相關的廣告，其中包含 ICO、錢包和交易建議。

APAC 總裁 Thomas Glucksmann 週四表示，「有好幾個因素激起拋售，最主要是 ICO 的監管加強、Mt.Gox 在倒貨比特幣，還有一些一些大量流動性交易者在推動未來回購的機會。這些看跌的跡象已經嚇壞了許多新的加密貨幣投資者，他們正試圖減少損失。」

與此同時，ICO 市場仍存在詐騙事件，本週稍早，CNBC 報導一則新聞，詐騙者利用假的 ICO 獲得超過 200 萬美元的加密貨幣。