【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國就業數據持續亮眼道瓊指數上漲超過百點激勵之下，使得台股雖然盤中一度跌破 11000 點整數關卡，但一點之後指數急拉，終場加權指數上漲 9.25 點，而外資在現貨部分買超 15.64 億，合計三大法人現貨淨買超 3.48 億。

《國際金融市場焦點分析》

在周三公布疲弱的零售銷售數據後，美元早盤延續弱勢，不過下午歐洲盤，在英國脫歐大臣於議會接受質詢後，歐元及英鎊先後下殺，美元指數展開反彈，晚間儘管英鎊一度消弭大部分跌幅，但歐元卻是擴大跌幅，澳幣及加幣也跟隨重挫，僅日圓因避險需求獲得支撐；在波音等工業類股反彈下，道瓊指數收盤上漲超過百點，不過相較盤中高點是收斂不少，而 S&P500 及那指則是持續拉回。

《國際商品市場焦點分析》

國際能源署 IEA 週四上修今年全球原油需求，每日增加 150 萬桶，達平均每日 9930 萬桶，強勁的需求可能抵銷美國持續攀升的產量，油價近期因此在兩股力道下拉鋸，週四收盤小幅上漲，連續兩日收高；相較於美國可能於下周 FOMC 升息，ECB 總裁近期發言相對鴿派許多，歐元引領非美貨幣走低，４月黃金期貨收盤失守 1320 美元；美元走強加上出口數據不佳，小麥期貨收盤重挫逾 2%。

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