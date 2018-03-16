北市包租代管已媒合110件 研議調高3房宅租金上限

臺北市「包租代管」去年 11 月上路，到今年 2 月已經媒合 110 件。臺北市政府今天 (16 號) 舉行居住正義論壇，都發局長林洲民說，為了讓包租代管更順利推動，市府將調高中央訂定的「包租代管」22500 元市價租金上限。另外包租代管另一大重點為稅務減徵，北市府正修法，包租代管房屋稅要減徵 20%，地價稅減徵 80%。(林麗玉報導)

公宅興建速度慢，為了讓臺北市的空屋釋出出租，中央推動包租代管補助，臺北市的包租代管政策去年 11 月上路，到今年 2 月，有意願的房東有 177 戶，房客申請數為 319 戶，成功媒合 110 戶。北市都發局長林洲民說，臺北市推動包租代管政策發現推動的問題，是中央訂定的租金上限為市價 22500 元，實際租金八折 18000 元，不符合臺北市三房型以上家戶需求，北市府將現行的租金上限往上調整，可能三房型調高至 25000-27000 元，不要還要討論。

崔媽媽基金會呂秉怡則提出，北市調高租金上限，可能要等今年執行完，明年才可以執行，否則會失信於已經參與包租代管計畫的房東，讓調低租金的房東對政府不信任。

營建署國民住宅暨土地組長朱慶倫表示，北市要提高租金上限沒問題，但政府補助給租屋業者的開發費與媒合費不應調整，業者可能衍生包租三年，房屋空租、退租期間的租金費用，業者要自行吸收相關風險。永勝租屋執行長徐銘達表示，臺北市一年要達成 2200 戶包租代管，以目前北市空一年以上空屋達 3 萬 6 千戶，他有信心達標，住商不動產經理徐佳馨則提出，包租代管推動，房租最在乎的稅務問題，除了房屋稅、地價稅，其實還有所得稅，林洲民表示，北市府正修法，房東參與包租代管，房屋稅將從 2.4% 減徵至 1.5%，地價稅則從千分之 10 降至千方之 2。