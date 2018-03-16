數字科技去年獲利攀新高 每股賺15元 擬配息15.5元

網路生活平台數字科技 (5287-TW) 公布去年財報，受惠旗下各平台穩健成長，加上出售 101 原創 T 恤的業外收益挹注，全年純益與每股稅後純益攀新高，分別為 6.34 億元與 15 元，數字科技董事會並通過擬每股配發現金股利 15.5 元，再寫配息新高，現金殖利率約 6.3%。

數字科技去年全年合併營收 13.71 億元，年增 10.51%，毛利率 78.4%，年減 7.46 個百分點，營益率 43.92%，年減 7.82 個百分點；稅後純益 6.34 億元，年增 14.85%，每股稅後純益 15 元，年增 14.77%。

數字科技去年第 4 季合併營收 3.48 億元，季減 5.35%，年增 10.06%，毛利率 74.56%，季減 0.52 個百分點，年減 10.55 個百分點，營益率 41.76%，季增 0.09 個百分點，年減 13.14 個百分點；稅後純益 1.2 億元，季減 3.2%，年減 18.36%，每股稅後純益 2.83 元，季減 3.08%，年減 18.44%。

數字科技表示，去年 591 房屋交易受惠房市回溫、營收年增 10％，8591 寶物交易則是在手遊市場持續成長下，帶動營收年增 7％，是本業成長動能最強勁的兩大平台。

從各平台營收比重來看，數字科技去年 591 房屋交易營收佔比為 5 成，8591 寶物交易營收佔比 25％，518 人力銀行營收佔比 12％，101 名品會營收佔比 3％，8891 汽車交易營收占比為 1 成。

數字科技董事會並通過擬每股配發現金股利 15.5 元，配息率高達 103％，為數字科技連續 4 年配息率逾 100%，也再寫配息新高紀錄，以數字科技昨 (15) 日收盤價 246 元計算，現金殖利率 6.3％。