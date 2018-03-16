明泰董座稱LTE 4.5G為今年成長主軸，Router、Smallcell需求增

【財訊快報／何美如報導】網通設備廠明泰 (3380) 近日宣布引進策略夥伴佳世達(2352)，董事長李中旺表示，5G 時代來臨，未來會有更多應用出來，需要更多夥伴、無法單打獨鬥。至於今年營運，去年下半年需求轉緩的交換器，今年需求已經穩定下來，LTE 4.5G 更是成長主軸，將帶動 Smallcell、Router 等需求。 李中旺表示，未來營運則要看 5G，有機會進到局端，包括車對車等發展都是很大領域。也因此，近日進策略夥伴佳世達，就是看好未來會有更多應用出來，需要更多夥伴、無法單打獨鬥，而佳世達是台灣電子廠中，醫療發展走在前面的公司，雙方合作有助市場發展。



今年的營運成長看 LTE 4.5G，此將帶 Smallcell、Router 等需求，雖然電信商發展即將走向 5G，但過去新興市場沒有採用固網的電信商，面對網路流量需求大增，也開始頻布建 4.5G，此需求從去年起開始萌芽，今年會進一步帶動 Router 需求，而 Smallcell 也會慢慢增溫。



至於交換器部分，企業級客戶為主的交換器，與同業聚焦大型資料中心的發展不同，企業市場成長比較慢，但仍在持續成長中，也透過客戶出貨資料中心，去年下半年市場有些停滯，一些客戶進行庫存調節，但近期已經比較穩定下來。



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