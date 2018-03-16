〈百貨拚淡季業績〉體驗行銷攬客衝刺 拚來客數成長3成

在 4-5 月母親節檔期前是百貨業傳統淡季，再加上電商業者不斷分食消費大餅，百貨業者正積極採取體驗行銷搶客，遠百 (2903-TW) 旗下業績王台中大遠百今年在母親節前哨戰，與專櫃品牌合作近百場靠櫃活動，樂觀看可謂整檔期增加逾 30% 的來客量，SOGO 百貨台北店則規劃一系列咖啡教學和體驗活動，藉此吸引新來客。

台中大遠百美麗購物節預購於今日開跑，為全台百貨母親節前哨戰打響第一炮，台中大遠百指出，本次母親節主打「經濟消費」、「商務體驗」雙向回饋，藉由高回饋和尊榮服務做出和虛擬通路明顯的差異化。

另一方面，台中大遠百積極強化實體店面的體驗服務，本次與專櫃品牌合作推近百場的靠櫃活動，邀請主顧參與品牌茶會、護膚會和精品手作等體驗，藉此鞏固既有客群。

而 SOGO 百貨台北店則強調多元行銷，化妝品區、香氛區同步推出咖啡相關商品，活動期間也規劃咖啡機新機發表會及咖啡講座，由專業咖啡師介紹冷泡咖啡的概念以及及濾杯教學來吸引新來客。

不過，電商業者仍來勢洶洶，繼日前 momo 購物推出寵愛女人節衝刺第 1 季業績後， Yahoo 奇摩購物中心近日開始進行 14 周年慶活動，並強打短影音、AR 科技互動，已拉升資訊、交通、居家和清潔平均業績成長 30-50%。