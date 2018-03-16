BBC揭露：英國女王早已寫好第3次世界大戰演講稿

英國女王早已為第三次世界大戰的爆發，預備了一段事先擬好的稿子。由於俄羅斯和英國之間的緊張局勢持續不斷，女王的演講稿引發了對核武戰爭的恐懼。

據澳洲新聞《News.com.au》報導，英國女王演講稿原本於 1980 年代所擬，於 2013 年發布，但到目前為止並沒有人關注。由「30 年法則」所規定、政府發布，反映了當時的寫作風氣。其中，原本也「計劃」在 1983 年 3 月 4 日公佈。

作為戰爭演習的一部份而制定的稿子，英國女王寫道，「勇敢國家（英國）」所面對的外在威脅，是「史無前例」的。

此演講稿由《BBC》所公佈，寫道：

「我的家人和我與英國聯邦國正分享我們的聖誕喜悅，而戰爭的恐懼似乎那麼的遙遠。現在，這場瘋狂的戰爭再次於世界各地蔓延，我們勇敢的國家必須再次做好準備，才能克服重重困難。 我從未忘記我和姐姐在 1939 年（二戰開始時）那宿命重重的一天，擠在幼兒園無線電設備周圍，聽著我父親的 （喬治六世 George 6th）鼓舞人心的話語，感受到的悲傷與自豪感。 而我也不曾想像過，這種莊嚴可怕的責任有一天會落在我身上。 但無論什麼恐懼在等待我們，在這個悲傷的世紀裡，幫助我們 2 次保持自由的特質將再次成為我們的力量。我和我丈夫與大家同樣的為在國家服務的兒女、丈夫、和兄弟感到的擔憂。 我親愛的兒子安德魯 Andrew 現在正在與他的部隊行動著，我們不斷為他的安全和海內外所有軍人的安全祈禱。正是家庭生活這種緊密心的聯繫，成為我們對未知事物的最大防禦。如果家庭保持團結和堅定，為獨居和無家的人提供庇護，我們的國家的生存意志將不被動搖。 在我們共同努力消除新的罪惡時，讓我們為我們的國家及善良人士祈禱，無論他們身在何處。上帝保佑你們。」

英國現在與俄羅斯的緊張關係讓此演講更添加了真實性。據了解，3 月 4 日時，俄羅斯前間諜 Sergei Skripal 和他的女兒 Yulia 被發現在英格蘭 Salisbury 的一張長椅上，英國首相梅伊宣稱他們被全球最致命的一種毒藥 Novichok 的神經毒劑中毒。

雖然這對父女目前仍在醫院搶救中，但他們的預後是嚴峻的。