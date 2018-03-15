巨人落幕！玩具大亨反斗城關閉英美全部門市

摘要：反斗城將關閉全美 735 家門市，3.3 萬人將因此失業。其在英國的 100 家門店也將全部關閉，在法國、西班牙等地的門店則將繼續考慮其他選擇，包括出售。

由於未能找到買家，也未能與債權人達成重組協議，美國玩具零售巨頭反斗城決定開始關閉全美及英國門市了。

周四，反斗城發布聲明表示，已向破產法庭提出申請，擬關閉全美 735 家門店及清理庫存。此舉將直接導致美國 33000 人失業。

另外，反斗城在英國的 100 家門店也將全部關閉，其中 25 家將於周四關閉，其餘 75 家將在未來六個星期內關閉，累計影響就業崗位 3000 個。

反斗城 CEO Dave Brandon 稱：

「我對這個結果非常遺憾，但我們已無財力支持來繼續公司在美國的業務。」

他還提到，

「我們正在實施一個有序的進程, 雖然關閉美國業務, 仍將繼續我們的某些國際業務的出售或重組。"

Brandon 稱，反斗城在法國、西班牙、波蘭、葡萄牙以及澳洲的業務，也同樣在考慮相關抉擇，其中包括在當地市場進行資產出售。

反斗城的倒閉對玩具製造商帶來巨大衝擊，生產商日後或只能依賴於亞馬遜及其他線上零售商出售自家生產的玩具。據 CNBC 引援分析師稱，屆時整個玩具行業收入將下降 15%。

華爾街見聞此前提到，因陷入 49 億美元債務危機，加之零售業不敵線上零售競爭，反斗城在去年 9 月申請破產保護。但在申請破產的次月，反斗城則又為其亞洲業務尋求上市融資，其中包括在香港證交所 IPO 掛牌上市。

根據市場分析，整個亞太地區的傳統玩具與非電子遊戲市場規模達 207 億美元，而玩具反斗城亞洲占據的市場市佔率穩居第一，達到 20%，而其他的市場競爭者的規模都只有 1% 左右。

美國主流媒體援引知情人士稱，反斗城及其合資夥伴馮氏兄弟在提交給投行的上市可行性討論中，希望最早於 2018 年上市，上市估值可能最高達 20 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』