不給梅姨面子？英國第三大企業要拋棄倫敦總部

摘要：聯合利華稱將取消倫敦總部，而在荷蘭鹿特丹的總部將成為其唯一總部。這對於仍處在退歐談判中的英國首相梅來說是一記打擊。不過英國政府稱，聯合利華這一決定同英國脫歐談判沒有聯繫。

英國第三大企業聯合利華發表聲明稱，將取消在倫敦的總部，而將其在荷蘭鹿特丹的總部作為唯一總部。

路透社稱，這對於仍處在退歐談判中的英國首相梅伊來說是一記打擊。

聯合利華目前有兩個總部，設在鹿特丹和倫敦，分別負責食品及洗滌用品事業的經營。這種雙總部的營運模式讓集團的運作變得更加複雜，在收購和分拆旗下業務時造成諸多不便。

聯合利華在聲明中稱：

聯合後的總部將讓公司的策略和資產配置更為靈活，同時有助於提升長期業績。

去年，聯合利華拒絕了卡夫亨氏公司 1430 億美元的收購要約，之後聯合利華宣布檢視雙總部架構。聯合利華 CFO Graeme Pitkethly 在接受彭博社採訪時稱，形成單一總部架構後，聯合利華將更好地應對兼並重組等問題。

由於英國目前正處在脫歐談判的關鍵期，聯合利華合併總部的決定對英國影響巨大。聯合利華不僅是英國第三大公司，同時也是歐洲最大公司之一，在英國擁有約 7300 名員工，除了多個生產基地和配送倉庫以外，還有三個全球研發中心，聯合利華形成單一總部後，在英員工將不受影響。

雙總部合併後，聯合利華將把業務分成三部分，其中美妝和個人護理、家居護理兩部分業務的總部在倫敦，而食品業務的總部則在鹿特丹。

聯合利華稱該公司已經同英荷兩國就合併總部事宜進行過溝通，英國政府稱聯合利華此舉同英國脫歐沒有聯繫。

英國商業、能源及產業策略部在聲明中稱：

正如聯合利華自己清晰說明的那樣，將總部合併到荷蘭是其長期重組架構的一個部分，這和英國脫歐談判沒有聯繫。

『新聞來源／華爾街見聞』