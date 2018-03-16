IFRS 9開帳，國泰金淨值進補358億元，金控淨值挑戰6,000億元

【財訊快報／巫彩蓮報導】IFRS 9 上路，資產負債表的金融資產重分類，壽險公司影響最大會計項目取消「持有到期」、「無活絡市場」兩個會計項目，並改以公允價值入帳，國泰金 (2882) 公布 IFRS 9 開帳後，淨值較去年底增加 358 億元，以去年前三季為止，整體金控淨值 5,937 億元來看，淨值將突破 6,000 億元。IFRS 9 主要是把金融資產依投資目的進行重新分類，擁有 20 多兆元資產的壽險業影響最大，為了避免資產、負債會計科目不對等問題，金管會允許壽險業可採用「覆蓋法」，就是資產放入類交易目的(FVPL)，待指定覆蓋，有交易損益時進入損益表，或是市價列帳則會影響淨值。



根據保險局統計，大部分壽險公司約有 8 成債券投資係以成本法列帳，近期股、債價格上揚，壽險進行資產重新分類，淨值普遍有增加，南山人壽淨值增加最多為 765 億元，國壽約增加 326 億元，新光金 (2888) 提升 198 億元。



另外，國泰金昨 (15) 日董事會通過國壽分別對菲律賓銀行 Rizal Commercial Banking Corporation(RCBC)、越南子公司增資，增資金額約 20.1 億元、1.2 億美元(約 35 億元新台幣)。



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