孫宏斌裸辭 樂視網發公告擊碎「頂級互聯網」接手傳言

周三 (14 日) 樂視網董事長孫宏斌突然提出「裸辭」，市場傳出有頂級互聯網接手樂視，昨 (15) 日晚樂視網發公告擊碎傳言，公司表示迄今未形成任何引入投資者增資方案及意向。

樂視網今 (16) 日復牌，一開盤即打入跌停，至 5.93 元或 - 10.02%。

樂視網今日復牌股價打入跌停。 (圖：新浪財經)

樂視網 (300104-CN) 從周三下午後開始停牌，理由是核查影響股價波動的資訊，跟孫宏斌辭職和「接盤者」傳言無關。

《北京青年報》報導，樂視網股票在 3 月 13 日、14 日連續 2 個交易日收盤價格漲幅分別為 10.00% 和 6.98%。截至 3 月 14 日上午，公司股票收盤價為 6.59 元，相較 2 月 13 日最低收盤價 4.16 元累計上漲了 58.41%。而樂視網股票自今年 1 月 24 日複牌後至今，累計換手率已達 200% 以上，近 5 個交易日累計換手率達 40% 以上。

不過，經核查，樂視網持股 5% 以上股東在股價異動期間並沒有買賣公司股票，他們目前也沒有增持公司股票計畫。因此，樂視網股票也從今早開盤起復牌。

業內人士分析，近期樂視網股價反彈與市場傳言有新的「超級接盤者」有意入主樂視網有關。不過樂視網昨天對媒體報導提到的「接盤方」予以澄清，表示截至目前公司未形成任何引入投資者增資方案及意向，同時經確認，公司 5% 以上股東目前沒有減持公司股票計畫。這就意味著樂視網新的「接盤方」尚未出現。

此外，此前樂視網曾披露的控股子公司新樂視智家電子科技 (天津) 有限公司增資工作，除之前已公告的內容外，後續工作也還在與各方溝通商定之中，尚未達成明確意向或簽署協定。

至於孫宏斌為何選在此刻離場？《北京晨報》報導，一種說法是，經歷半年多停牌後復牌的樂視網，股東人數較復牌前有了大幅增加，債務和重組不明。

據財新網此前報導，僅復牌後的 13 個交易日內，樂視網的股東人數已較復牌前增加 81.6%。1 月 24 日復牌前，樂視網自然人股東人數為 18.5 萬人，但截至 2 月 9 日，公司自然人股東數量已上升至 33.6 萬人，這也意味著經過 13 個交易日，公司自然人股東已經增加了 15.1 萬人。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次孫宏斌辭職事件很大程度上是「快刀斬亂麻」的策略。

樂視網前景如何？分析指出，接下來要看孫宏斌的接任者是不是融創系，如果不是，很有可能說明是股權處置有動作，比如賈躍亭的股權處置，有新的接盤方出現。