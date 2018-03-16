【港股午評】半日市牛皮 電能(00006-HK)又派特別息可看高一線

今日大市又再是處於一個牛皮上落，上下幅度略多於200點，看來投資者目前對市況抱持觀望態度，而非輕易出手。若後市要再突破，相信仍有待一段時間，至少要待下周內地大型企業公布業績，或會有較明確看法。

恆生指數中午收市報31442點，跌98點；國企指數中午收市報12643點，跌76點，成交額為618.15億元。

今日主導恆指走勢仍是內險股，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股及中國太保(601601-CN)(02601-HK)均創1個月新高，前者股價在今早曾高升90元。內險股依然是較落後的行業，現階段仍可以繼續持有。

不過其他金融股表現平平，特別是香港交易所(00388-HK)﹑友邦(01299-HK)及內銀股均低收，反而匯豐控股(00005-HK)卻上揚，看來投資者對相對高息的匯控較為歡迎。

內房股今早表現相當可人，其中碧桂園(02007-HK)升幅更超過3%；中型內房股表現更出色，佳兆業集團(01638-HK)升幅更逾8%。內房股到了獲利時刻？投資者請自行計算一下成本與回報，再自行決定。

長和系今日四間公司公布全年業績，其中長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)已在今午公布業績，前者多賺6%，派息增至2.38元；電能則多賺30%，並且向股東派息每股6元特別息。午後兩者股價應可以看高一線。至於系內其集兩隻藍籌股業績，則有待收市後才公布。

在去年第四季才上市的易鑫集團(02858-HK)，受到去年勁蝕逾180億元拖累，今早股價大跌6.3%。不過有相部部份虧損是受到可轉換可贖回優先股公允價值損失所致。至於投資者消化後，易鑫股價是否可以出現反彈？目前仍屬未知數。另一方面太陽能光伏股及晶片股今早表現相當疲弱，投資者不宜低撈。

2018年3月16日中午12時40分

文﹕張偉倫

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