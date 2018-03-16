營收成長放緩不要緊 60%分析師將亞股評級為「買入」

根據《彭博社》對分析師的意見調查，1.8 萬名受訪者中，有 60% 的分析師對 MSCI 亞太指數中的公司評級為「買入」，為 2011 年 10 月以來最高的比例，而分析師最看好的為能源類股，65% 的分析師建議「買入」。

分析師看好 MSCI 亞太指數中的個股

此調查最簡單的解釋結果為，分析師對亞股的看法是正向的，他們預期經濟和盈利增長將出現改善，但是投資者要注意，有時候過於看好也是一種風險。

AMP Capital Investors 在雪梨的投資策略主管 Shane Oliver 表示：「這可能是個警訊，表明事情變得有點過於樂觀，可能會出現下滑。如果情況確實轉糟，那麼投資者將變得較脆弱。」

盈利增長成為投資亞股最好的原因，MSCI 亞太指數中的公司利潤預計將成長 10％。但是分析師對於明年的盈利增長預測，有些許下滑，在過去 6 個月，成長平均預測從提升 11% 略減為提升 8%，該數據是基於 MSCI 亞太公司的未來 12 個月的每股盈利預測，並且去除異常值。

摩根大通亞洲投資組合策略師 Mixo Das 表示，這種程度的預期成長減緩，還不足以影響股票評級，Das 在電話中表示：「評級並沒有太大的變化，除非盈利前景或多重假設發生重大變化，否則分析師不太會改變他們的評級，因為這是很大的一個轉變。」