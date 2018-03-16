ECB壞帳新規4/1上路 但銀行業2021年前享有緩衝期

路透報導，歐洲央行 (ECB) 週四發表聲明公布，銀行新增壞帳處置原則指南將在 4 月 1 日生效，但銀行業者在 2021 年前尚能免於承受全面落實的壓力。在高達約 7,500 億歐元既有壞帳的拖累下，歐元區銀行業者目前仍在與歐債危機的餘毒苦戰，龐大壞帳影響新放貸活動，削弱寬鬆政策的刺激效果。為化解外界對新規最初提議版本的擔憂，歐洲央行表示，原則指南是沒有約束力的期許，只會作為與銀行依個別情況討論如何安排壞帳撥備的對話基礎。「對話結果將在 2021 年監管檢討評估過程中首次納入。銀行業者應該利用這段時間做好準備，同時要檢視自身信貸承銷政策和標準，以減少新的不良貸款的生成。」



根據指導原則，銀行業者將有兩年時間為不良的無擔保債務進行全額撥備，對不良擔保貸款的撥備期限將是七年。



新原則原定 1 月 1 日生效，但由於受到激烈批評，ECB 對其加以修正，將實施日期推遲。當時來自義大利的批評聲最大，因為義國銀行業累積的壞帳要多於其它大多數歐洲國家。



銀行家和尤其是來自義大利的歐洲議員擔心，強制銀行撥出更多資金為壞帳做準備，將會扼殺歐元區中那些增長已然落後的經濟體的放貸活動。



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