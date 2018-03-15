【顧德投顧】(3105穩懋、2455全新、3265台星科 )攜手創高啦

◆盤勢分析

台股今日開低震盪，不過低檔買盤不弱，終場指數下跌 20 點，收在 11018 點，成交量為 1108 億元。櫃買指數表現更強，拉出連續第 8 根紅棒，將挑戰新高點，顯見中小型股成為現階段市場重心。

重點持股報告。(2337 旺宏) 股價在連續五天創新高後，今天老師帶領會員獲利出脫一半持股，將獲利放入會員的口袋裡囉。(3665 貿聯、5871 中租) 續抱。(6274 台燿、4721 美琪瑪) 股價太過溫吞，今天執行換股囉。(8924 大田、4919 新唐) 今天將資金轉到這兩檔身上。(2408 南亞科) 今天股價再 (創收盤新高) 啦，獲利持續增加，感恩。(6141 柏承) 股價從 2/21 一路上漲，我們也一路續抱至今，今天又再 (創收盤新高) 囉，波段已經上漲 39%，算是還不錯的成效。(3105 穩懋) 已經連續創高三天之後，今天股價再度上漲近 4%，再 (創波段新高)。哇，我們的好股就一檔接一檔啊。(2455 全新) 今天的表現太強太棒啦。股價一路創高，今天更火力全開，直接豪邁的大漲近 8%，股價又再(創波段新高) 啦。太棒太棒了，會員的獲利又更飽滿更多了。(3265 台星科) 股價連續四天創高，今天更是加足馬力，股價帥氣的直接大漲 9%，再 (創波段新高) 啦。真的很感謝老天的疼愛唷，從新春開盤以來，我們就是(火力全開)，而盤勢跟股票也都很配合，現在我們會員手中的股票也是獲利一檔接一檔，超級開心的。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、8924 大田、3105 穩懋、5871 中租、3265 台星科、4919 新唐、2337 旺宏、2455 全新、3665 貿聯 - KY、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

