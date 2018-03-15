強拆十字架有功 夏寶龍爆冷成中國政協副主席兼大管家

新一屆中國政協領導層昨 (14) 日產生。一如外界所料，中共中央政治局常委汪洋擔任全國政協主席，24 人擔任副主席，其中新當選的有 14 位，包括前中共中央宣傳部部長劉奇葆、前浙江省委書記夏寶龍、交通運輸部黨組書記楊傳堂、國家衞計委主任李斌、國家民族事務委員會主任巴特爾、中央政法委秘書長汪永清、國家發改委主任何立峰。

原來被視為政協副主席、秘書長人選的河南省委書記謝伏瞻大熱倒灶，只擔任政協常委，反而由曾在浙江主導強拆教堂十字架、已經「退居二線」的夏寶龍，擔任政協副主席兼大管家。

《星島日報》報導，全國政協十三屆一次會議昨天下午在人民大會堂舉行第四次全體會議，選舉政協領導層，今 (15) 日將閉幕。在回收有效票 2144 張中，汪洋罕見拿下 100% 選票，當選政協第十三屆全國委員會主席，符合外界預期。

63 歲的汪洋，安徽人，歷任安徽常務副省長、國家發改委副主任、國務院副秘書長、重慶市委書記、廣東省委書記、國務院副總理，在十九大當選政治局常委。

24 人當選副主席，有 10 位連任，包括第一副主席張慶黎，帕巴拉．格列朗傑 (藏族)、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉 (回族)、馬飆 (壯族)、陳曉光、梁振英。

新當選的有 14 位，包括前中宣部部長劉奇葆、前浙江書記夏寶龍、交通運輸部黨組書記楊傳堂、國家衞計委主任李斌、國家民委主任巴特爾、中央政法委秘書長汪永清，國家發改委主任何立峰等，何立峰預料仍兼原職。中共中央委員、河南省委書記謝伏瞻原被視為政協副主席、秘書長人選，卻大熱倒灶，由夏寶龍「爆冷」跑出。

63 歲的謝伏瞻，是著名經濟學專家，曾 2 次獲得「孫冶方經濟科學獎」，著作等身，曾任國務院發展研究中心副主任、國家統計局局長，2008 年擔任國務院研究室主任，成為溫家寶總理的首席智囊。2013 年，他空降河南擔任省長，3 年後擔任省委書記，成為封疆大吏。他此次只擔任政協常委，預料也將被免河南書記一職，提早下崗，原因未明。

去任的 14 人中，有 2 人 (蘇榮、令計劃) 在中國主導的反腐運動中落馬。中國十八大以來，共有 6 位「副國級」以上官員落馬，政協副主席任上落馬的佔 1/3。

「政協」全稱是「中國人民政治協商會議」，是具有「廣泛代表性的愛國統一戰線組織」，相當於英國的上議院。多名民主黨派和全國工商聯領袖，也首次擔任政協副主席，包括蘇輝 (台盟主席)、鄭建邦 (民革常務副主席)、辜勝阻 (民建常務副主席)、劉新成 (民進常務副主席)、何維 (農工黨常務副主席)、邵鴻 (九三學社常務副主席)、高雲龍 (全國工商聯主席)。

會議同時選舉產生 300 名全國政協常務委員，包括最高人民法院常務副院長沈德詠、原廣東省長朱小丹、前江蘇書記羅志軍、前江西書記強衞、前河南書記郭庚茂、前上海市長楊雄、前上海政協主席吳志明 (江澤民侄子)、宗教領袖班禪等。

