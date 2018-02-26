兩會3月初登場 會前A股上漲概率近8成 留意這些類股

中國進入密集中央會議期，三中全會今 (26) 日起至 28 日登場；全國政協 13 屆第 1 次會議 3 月 3 日北京召開；3 月 5 日，第 13 屆全國人民代表大會第 1 次會議接力舉行。歷史佐證，兩會前 A 股上漲概率接近 8 成。證券業者指，會前「老熱點」板塊將率先領跑，關注漲幅落後的環保、農業、傳媒等行業。

A 股向來有「兩會行情」一說，出現這種現象的原因，源於兩會是國家新的大政方針出台時期，對整個宏觀經濟和不少行業有扶持政策出台，投資者預期良好。

對於 A 股的「兩會行情」，歷史資料也有佐證。據時報君 (微信 ID：wwwstcncom) 統計，本世紀以來已召開的 18 次兩會中，兩會前 20 個交易日滬指上漲的次數高達 14 次，以此來算，上漲概率高達 77.78%，接近 8 成。

上述 18 個年份裡，兩會召開期間滬指上漲的次數達 10 次，上漲概率為 55.56%，上漲概率雖不如兩會前大，但仍然過半。多數年份兩會期間滬指漲跌幅不超過 10%，表現也相對穩定，僅 2008 年跌幅超過 10%。

從整體上看，不論是兩會前，還是兩會召開過程中，A 股上漲概率都更高一些，其中兩會前上漲概率更大，「兩會行情」從歷史上看的確存在。

值得注意的是，今年 (2018 年) 兩會前一段時間，恰逢 A 股業績地雷股集中炸雷，美股也出現顯著調整，A 股表現並不如人意。

這段時間表現不佳，暫未遵循往年的走勢，雖然是受多種意外因素影響，但另一方面也意味著，若按照往年規律，A 股在兩會前的未來幾天上漲的概率將會較大。

證券時報網援引廣發證券分析，目前美股 VIX 指標已經出現改善、通膨預期較為穩定且美債殖利率上行斜率也有所放緩，顯示美股對通膨及利率的適應性增強，美股大跌帶來的 A 股幅度超預期的調整也已基本結束。A 股從超調情緒中逐漸修復，接下來 2018 年的左側「兩會行情」仍值得期待。

至於今年兩會將有哪些概念股值得期待，國泰君安指出，根據十九大報告和 2018 年中央經濟工作會議公報、2018 年地方兩會以及 4 次政府工作報告徵求意見座談會，並結合兩會熱點，前瞻 2018 年兩會 10 大潛在熱點主題，這些主題包括：高品質發展 (先進製造業)、農業 (鄉村振興)、環保 (污染防治攻堅)、住房長效機制 (租購並舉)、改革開放 40 周年 (海南旅遊島、上海自貿港)、醫藥、文化傳媒、食品安全、軍工。

廣發證券研報也指出，A 股歷史上「兩會行情」大概率存在，左側優於右側。

對於今年的「兩會行情」該買什麼？廣發證券認為，一些兩會年年提及的「老熱點」，在會議召開前「率先領跑」並收穫正超額收益的概率極高。2018 年傳統兩會熱點行業表現平平，隨著會議召開的臨近與主題升溫，可以關注相應關注漲幅落後的環保、農業、傳媒等行業。