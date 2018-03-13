中國金融監管一行三會變一行兩會 劉鶴或兼人行行長

中國新一屆政府有關國務院機構改革方案今 (13) 日一大早在全國兩會亮相。據《財經》雜誌拿到的方案顯示，中國金融監管體制延續多年的「一行三會」結構，出現重大變化，中國銀行業監督管理委員會，將和中國保險監督管理委員會的職責整合，進一步組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位。

若此方案在兩會上獲得通過，未來中國金融監管體制就將形成新的「一行兩會」結構：中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會。業界預料劉鶴將兼任央行行長，而銀保合併後最有可能的掌舵人被認為是現銀監會主席郭樹清。

新浪財經報導，根據國務院機構改革方案的描述，新組建的中國銀保監會主要職責是，依照法律法規統一監督管理銀行業和保險業，維護銀行業和保險業合法、穩健進行，防範和化解金融風險、保護金融消費者合法權益，維護金融穩定。將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會擬定銀行業、保險業重要性法律法規草案和審慎監管基本制度的職責，均劃入中國人民銀行。

業界預料，銀保合併後最有可能的掌舵人被認為是現銀監會主席郭樹清。 (圖取材自網路)

根據改革方案，新組合後的中國銀行保險監督管理委員會將帶來一系列的人事變化。恰巧趕上政府換屆的「一行兩會」新格局也將迎來新的重大人事變化。

此前，業界曾有預期，年屆 70 的央行行長周小川即將卸任，普遍猜測新任央行行長將由現任中央政治局委員，中央財經領導小組辦公室主任，國家發展和改革委員會副主任、黨組副書記劉鶴兼任；而銀保合併後最有可能的掌舵人被認為是現銀監會主席郭樹清。

但上述預期目前均屬於市場分析，主要人事任免將在今年全國兩會結束時才會逐步水落石出。其中可以明確的是，兩會將確認新一屆政府各部長名單，因此中國人民銀行行長人選將會明確。但「兩會」主官，很有可能會在今年兩會結束後，再由國務院履行相關任免流程。