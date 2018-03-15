保誠(02378-HK):亞洲區保險市場潛力35萬億英鎊

保誠(02378-HK)2017年度業績，亞洲市場仍然是盈利增長火車頭；集團執行總裁Mike Wells表示，亞洲區保險市場潛力達35萬億英鎊。

2017年集團亞洲壽險業務的《國際財務報告準則》經營溢利增長15%、新業務利潤增長12%，而瀚亞管理資產增長18%。集團繼續在亞洲發展能力、擴大業務規模及提高產品質素。他指出，在亞洲，中產階層日益壯大，對集團所提供的產品產生龐大的長期需求。區內就業年齡人口每月增加 100 萬人，及至2030年，預期將達到 25 億人；集團在中國已擁有逾 44,000 名代理人，與超過 4,000 家銀行分行合作。。亞洲 65%的私人財富以現金持有，而與此同時，私人財富每年增長 4 萬億美元。區內中產階層不斷壯大且日益富裕，但所受保障不足。在亞洲，實付醫療支出佔醫療總支出的 42%15，而美國及英國分別僅為 12%及9%。因此集團策略性著重增加健康及保障業務銷售。

在亞洲，保險滲透率僅為 2.4%，遠低於成熟市場的7.5%，表明亞洲市場仍然存在增長空間。據估計，區內民眾的保險保障，與維持其家庭生活水平所需的保險保障之間的缺口約為 35 萬億英鎊。集團在區內 14 個市場推出多種解決方案，以助縮小這一缺口。保誠在亞洲的九個市場位居前三，擁有 1,500 萬名壽險客戶，能夠進入總人口超過 33 億人的市場。

在美國，Jackson美國獨立賬戶流入淨額達 35 億英鎊，推動獨立賬戶資產上升 19%至 1,305 億英鎊。嬰兒潮一代退休人口不斷增加，集團壽險業務Jackson繼續致力滿足他們的退休收入需求，以及擴展產品及業務範圍，藉以增加機會進入收費顧問市場的龐大資產池。美國稅務改革方案令集團資產負債表中重新計量遞延稅項結餘，導致利潤表產生開支 4.45億英鎊，但預期長遠而言美國實際稅率將由現時的約 28%下降至約 18%。

歐洲方面，M&G Prudential 管理資產上升 13%至 3,510 億英鎊。於2017年宣佈將資產管理人M&G與保誠英國及歐洲合併為M&G Prudential，一項英國及歐洲領先的儲蓄及投資業務，切合客戶對綜合財務解決方案與日俱增的需求。M&G Prudential錄得創新高的外部管理資產流入淨額173億英鎊。

Mike Wells強調，保誠的的策略符合結構性趨勢：亞洲快速壯大的中產階層的儲蓄及保障需求、美國嬰兒潮一代的退休收入需求以及英國及歐洲老齡人口對託管儲蓄解決方案不斷增長的需求。集團完全能夠實現持續盈利增長。

另外，集團宣佈擬將其英國及歐洲業務（「M&G Prudential」）從 Prudential plc 分拆出來，以形成兩間擁有不同投資特點及機遇的獨立上市公司，各自受惠於切合其市場機遇的資本分配政策。相信分拆後將更能專注於滿足客戶快速轉變的需求，並為投資者帶來長遠價值。在分拆完成後，股東將同時持有 Prudential plc 及 M&G Prudential 的權益。

財務方面，集團保持資本穩健，2017年末償付能力標準 II 覆蓋率為 202%。股東資金增加 10%至 161億英鎊。歐洲內含價值股東資金增加 15%至 447 億英鎊，相當於每股 1,728 便士 。新業務利潤增加 12%至 36.16 億英鎊（按實質匯率基準計算上升 17%），乃受亞洲業務組合改善、英國銷售額上升及美國稅務改革的有利影響所推動。

保誠 2017年度業績，股東應佔溢利23.89億元(英鎊‧下同)，按實際滙率計算同比升24.36%，每股基本盈利93.1便士；派第二次中期股息32.5便士，全年共派47便士，升8%。

期內新業務利潤36.16億元，按實際滙率升17%，按固定滙率升12%，主要受亞洲業務組合改善、英國銷售額上升及美國稅務改革的有利影響所推動。截至去年底止，償付能力標準覆蓋率為202%。

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