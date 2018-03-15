【IPO追蹤】京東：香港接納同股不同權 物流金融或申上市

內地電商平台京東旗下的京東物流及京東金融先後完成融資計劃，京東國際業務拓展部高級業務發展經理祝紹斌表示，在同股不同權在港推行後，京東物流及京東金融均有機會考慮來港上市，但不便透露有否參與諮詢過程。

此前，京東物流已經在2月中旬落實推進融資25億美元的計劃，並藉此引入騰訊(00700-HK)、中國人壽(02628-HK)、招商局集團等作為投資者，融資計劃有望於今年首季完成，屆時京東會保持在京東物流持股81.4%。京東物流更計劃在香港及內地雙重上市。至於在2013年開始獨立營運的京東金融，在近日傳出啟動130億元人民幣融資，初步由中金及中糧集團領投，用於購併金融牌照、技術研發。

祝紹斌強調，兩間公司上市與否須待香港落實推行同股不同權而定，京東金融業務「未來肯定會來港發展」。祝紹斌表示，目前香港的發展未有京東金融的業務，但集團正申請相關的牌照，冀完成後可為市場提供一站式智慧零售的解決方案，令其電商、物流、金融及技術四大配套完善。

他又提到，京東平台開放「全球售」不足一年，香港現可直接購買內地平台的產品。京東香港團隊亦將不再只是幫助港商打入中國內銷市場，未來將增加與本地大企業合作推動無界零售，如在香港引進無人便利店。同時，在京東擴大東南亞發展之際，會幫助港商銷售產品至泰國、越南及印尼等地。(明報)

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