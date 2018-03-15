玉晶光領軍攻頂 光學股跌深補漲

光學股今天由玉晶光 (3406) 帶動領軍，早盤跌深反彈直奔漲停鎖住，進而推升亞光 (3019)、今國光(6209)、先進光(3362) 及華晶科 (3059) 等股價走高，整體光學股成為早盤焦點。今年蘋果系列的 3 款新手機將增加 3D 感測接收端的鏡頭，相較去年僅一款搭配 3D 感測大幅增加，這對已打入 iPhone 主相機鏡頭供應鏈的玉晶光來說，有機會再增加一顆鏡頭，對今年業績展望相當樂觀。



以股價來看，玉晶光去年 9 月初高點 596 元下滑至今年 2 月的 213 元，股價呈現腰斬，經過整理後，今天呈現跌深補漲，早盤多頭強勢買進直攻漲停鎖住，掛買張數達 1700 張左右。



亞光早盤也強勢走高，今年看好的題材包括亞馬遜及特斯拉概念股；亞光指出，出貨美國電動車大廠的車載鏡頭，主要為雷射測距，用於自動駕駛系統，而除美國電動車外，亞光的車載鏡頭也間接切入歐洲車廠，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等重要零組件也是今年布局重心。



智慧手機 3D 感測鏡頭也為今國光的新機會，目前已與歐美及台灣感測器廠合作，由於臉部辨識接收端鏡頭較取像鏡頭容易，目前已和歐美感測器廠合作開發中，今年可望逐步明朗化。



先進光在車用光學這塊積極搶進，而因應需求提升，已加快越南廠產能擴充計畫，預計第二季起，越南廠玻璃鏡頭產能將倍增。而看好筆電光學鏡頭及智慧家庭等需求，先進光也規劃台灣廠塑膠鏡頭方案。



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