玉晶光可望配發去年股利 將是5年來首度

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 去年全年營收達 80.26 億元，年增率 14.45%，法人看好在該公司生產良率持續改善之下，全年稅後純益將超越 8 億元，每股純益將逾 8 元，且可望有機會配發去年盈餘給股東。

玉晶光的去年財報與盈餘分配，正待董事會進一步確認，若玉晶光確定配發股利給股東，將是該公司近 5 年來首度配發股利，但玉晶光主管則指出，配發去年盈餘分配要待董事會通過，至於配發多少回饋，也要衡量今年預計擴充、更新設備的規模及資金需求而定。

玉晶光今 (8) 日公布 1 月營收達 7.74 億元，月汪 22.67%，年減 25.37%，2 月由於工作天數減少，營收可能再較 1 月下滑。由於目前蘋果 3D 感測新設計僅限 iPhone X 一款，法人看好蘋果可能在更多新機種搭載 3D 感測設計，預期玉晶光可望拿到來自蘋果的光學元件訂單。

玉晶光 2017 年第 4 季營收 27.27 億元，季增 14.92%，年增 28.22%。對於今年第 1 季接單狀況，玉晶光主管指出，第 1 季是傳統淡季，目前客戶端仍有需求，公司仍致力提升生產良率。

玉晶光 10 月獲利大爆發，稅後純益達 1.39 億元，月增 16.16%，年增 46%，單月每股純益 1.4 元，創 5 年來單月獲利新高，主要在產品組合及良率提高，推升獲利成長。玉晶光自結累計前 10 月稅後純益為 6.08 億元，每股純益約為 6.1 元。法人看好玉晶光 2017 年全年每股純益將超越 8 元。

同屬蘋果供應鏈的股王大立光 (3008-TW) 也已公布 1 月營收，大立光 1 月營收為 35.1 億元，月減 28.05%，年減 6.33%，大立光目前對於 2 月營收將較 1 月下滑的基調不變，前 2 月營收將出現較去年同期衰退的窘況。