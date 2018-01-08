玉晶光去年12月營收突破10億元 創2年多來新高

蘋果供應鏈的光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月營收，達 10.01 億元，創 25 個月來新高，月增 7.56%，年增 40.54%；累計去年全年營收 80.26 億元，年增率 14.45%。

玉晶光 2017 年第 4 季營收 27.27 億元，季增 14.92%，年增 28.22%。對於今年第 1 季接單狀況，玉晶光主管指出，第 1 季是傳統淡季，目前客戶端仍有需求，公司仍致力提升生產良率。

玉晶光 10 月獲利大爆發，稅後純益達 1.39 億元，月增 16.16%，年增 46%，單月每股純益 1.4 元，創 5 年來單月獲利新高，主要在產品組合及良率提高，推升獲利成長。玉晶光自結累計前 10 月稅後純益為 6.08 億元，每股純益約為 6.1 元。

同屬蘋果供應鏈的股王大立光 (3008-TW) 也已公布 12 月合併營收為 48.78 億元，月減 13.14%，年減 10.43%，為去年 7 月以來低點，第 1 季進入傳統淡季，大立光指出，今年 1 月營收將持續下滑修正。

大立光去年第 4 季營收 160.88 億元，季增 7.84%，年增 2.33%，累計去年合併營收 531.27 億元，年增 9.88%。

大立光與玉晶光今日股價走勢兩極化，大立光終場下跌 170 元或 4.15%，收在 3955 元，成交量放大到 1178 張，玉晶光則收紅，收盤上漲 10.5 元或 3.83%，收在 285 元，成交量也放大到 7543 張。

玉晶光獲外資買超 1013 張、自營商買超 120 張；大立光則獲外資賣超 87 張，投信賣超 33 張，自營買超 1 張。