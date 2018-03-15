晶技2月營收驟降仍維持獲利 前2月每股稅前盈餘0.21元

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受到蘋果及非蘋陣營手機市場端需求快速下滑影響，1 月營收降到 6.9 億元，2 月更受工作天數減少影響， 營收降到 5.29 億創 9 年來單月營收新低，但依晶技出貨結構來看，估計 2 月營運仍有獲利，稅前盈餘約 1400 萬元，前 2 月稅前盈餘為 6428 萬元，每股稅前盈餘 0.21 元。

晶技 1 月營收 6.9 億元，自結稅前盈餘 5028 萬元，月減 28.5%，年減 39.4%，每股稅前盈餘為 0.16 元。晶技 2 月營收雖然下滑到 5.29 億元，且受到匯兌損失影響，但仍處於損益平衡點之上，單月稅前盈餘約 1400 萬元，每股稅前盈餘 0.05 元，前 2 月稅前盈餘 6428 萬元，每股稅前盈餘約 0.21 元。

造成晶技營收下滑重要原因，主要來自蘋果與非蘋陣營手機市場需求快速減少的打擊，另外，2 月也因春節假期因素造成工作天數減少，雙重因素影響導致 2 月營收驟減。

晶技今年 1、2 月營收受到手機客戶需求不振影響，雖然可望有比特幣「挖礦熱」帶動訂單，但仍無法彌補手機客戶營收下滑壓力，而原先第 1 季營收站穩 20 億元的預期將落空，法人估計，晶技第 1 季營收將下修為 18-19 億元，季減 2 成，年減 15%。

晶技 2017 年全年營收 87.82 億元，年減 8.88%，自結稅前盈餘 10.7 億元，年減 9.7%，每股稅前盈餘為 3.47 元。