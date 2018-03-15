海通國際公佈2017年全年業績純利增長80% 創歷史新高

EQS 新聞 / 2018-03-14 / 16:57 UTC+8



香港，2018 年 3 月 14 日 - 海通國際證券集團有限公司 (「海通國際」; 股份代號: 665.HK) 今日公佈截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月的全年業績。2017 年全年實現收入 72 億港元，純利 30.3 億港元，分別較去年同期增長 35% 及 80%。截至 2017 年 12 月 31 日，集團總資產為 1,302 億港元，股東資金為 254 億港元。公司董事會建議派發第二次中期股息每股 18 港仙。



海通國際副主席及行政總裁林涌博士表示：「隨著內地與香港互聯互通機制的進一步成熟完善、以及同股不同權的上市制度有望於今年下半年落實，相信香港市場將吸引更多的國際投資者。海通國際已經把握先機，在既有的業務及產品上不斷創新，並推進人工智慧及金融科技的實際應用。公司上個月剛完成收購海通銀行的英國及美國業務，未來將持續延續國際化發展進程，矢志成為具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的國際投行。」



企業融資－2017 年海通國際的企業融資業務繼續處於市場領先地位。股權融資方面，IPO 項目承銷宗數於香港所有投行中名列第二。債權融資方面，共累計完成 110 個債券發行項目，創歷史新高；在中國離岸債券發行市場全球投行排名中，海通國際按承銷宗數和金額分別名列第一和第三；在亞洲除日本外美元高收益債券排名中，海通國際按承銷宗數和金額均名列全球金融機構第一。併購方面，海通國際去年在消費、金融、能源、醫療等多個領域，完成數項大型跨境併購項目，使得海通國際在全球跨境併購市場上建立了良好的口碑。



財富管理－海通國際原有的經紀業務去年已全面升級為財富管理業務，進一步推進客戶分層，區分了零售及私人財富管理兩大業務板塊及優化了業務線條，包括超高淨值財富管理及私人財富管理。



產品方面，除了股票和債券產品外，海通國際亦為客戶提供場外金融產品及第三方產品以滿足不同投資需求。另外，為零售客戶打造的全新移動互聯網交易和財富管理平臺 iBest，亦於去年下半年正式推出市場。



資產管理－資產管理規模 (AUM) 穩步增長，較 2016 年增長近 18%。海通國際去年共推出了 11 個新基金產品，所管理的基金中，其中 4 隻強積金產品 2017 年的累計回報率在理柏同類基金產品中均名列第一；其中環球股票及香港股票的強積金產品更分別獲獨立退休金研究機構《積金評級》頒發「1 年期持續傑出表現基金 - 股票基金



(中國及香港)」及「1 年期持續傑出表現基金 - 股票基金 (國際)」大獎。







機構客戶:



固定收益、外匯及商品 (FICC)- 在亞洲美元債做市業務方面，海通國際已經覆蓋了整個亞太地區超過 1,300 隻投資級和高收益債券，活躍機構客戶遍佈全球，多達 460 多家中外機構，其中包括全球前 25 大私人銀行。在外匯和商品期貨業務亦出現突破，年內成為港交推出的場內人民幣期權第一家做市商、離岸人民幣及美元計價的實物交收黃金期貨的首批做市商。亦是唯一同時具備在港交所及新加坡交易所美元兌人民幣期貨做市商資格的中資券商。



機構股票業務 - 衍生品業務方面，海通國際是香港市場股票衍生產品覆蓋面最廣的投行之一，目前覆蓋所有場內、場外衍生工具，主要業務包括：大宗經紀、ETF 和槓桿及反向產品、場外衍生品、窩輪牛熊證，指標和市場份額均佔據市場領先地位。去年為 63 隻 ETF 出任做市商，為最大的 ETF 做市商之一。窩輪及牛熊證方面，去年共發行 808 隻窩輪及 327 隻牛熊證。機構股票方面，海通國際已建立起覆蓋大中華、日本、印度、及韓國等市場 450 多隻股票的研究網絡，為上千名全球機構投資者提供股票研究、機構銷售及交易服務。為了迎合金融科技的新趨勢，海通國際於去年正式推出「全新程式交易服務系統」(Algorithm Execution Services)，成為首家通過自主開發，為全球機構客戶提供綜合電子交易的在港中資券商，現已覆蓋全球多個金融市場包括美國、香港及日本等。



投資業務－海通國際去年內全面拓寬及加深股權投資業務，在私募股權市場及公開市場上均有不俗的表現。2017 年共進行了對包括樸新教育科技集團在內的 3 家中國具有高成長性的教育機構的投資項目。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』