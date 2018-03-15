中國央行2月外匯占款連兩月小增 人民幣匯率料維持雙向波動

路透報導，中國央行口徑外匯占款 2 月增加 40.51 億元人民幣 (下同)，連續兩個月小增。中國央行週三公布的最新數據顯示，中國 2 月末中央銀行口徑外匯占款餘額為 21 兆 4,873.66 億元。路透據此計算，當月央行口徑外匯占款增加 40.51 億元。



分析人士指出，這主要是因為人民幣匯率雙向波動、市場預期較為穩定，跨境資金流動趨於平衡，央行也逐漸退出常態化的市場干預，不過，未來仍需要聚焦外圍市場動向。



受到人民幣兌美元貶值等因素影響，中國央行口徑外匯占款自 2015 年 11 月起連續 22 個月下跌，而在去年 9 月起連續三個月轉為增長，但 12 月再現大幅下跌；不過，今年 1 月央行口徑外匯占款增加 44.82 億元，逆轉跌勢，並創下 27 個月新高。



交銀金融研究中心首席金融分析師鄂永健表示，展望未來，中國經濟保持總體平穩，未來匯率與跨境資金流動主要受美國聯準會 (Fed) 加息、歐洲央行 (ECB) 退出量寬節奏等境外因素的影響，川普減稅的效應也需要關注。總體來看，人民幣匯率雙向波動、跨境資金流動波動降低、總體平衡的格局短期內預計仍將維持。



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