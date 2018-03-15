人民幣中間價15日報6.3141 升值64基點 連續四日上調

新浪外匯訊 3 月 15 日，人民幣兌美元中間價報 6.3141，升值 64 個基點，連續四日上調；為 2018 年 2 月 12 日以來最高。

隔夜市場，美元指數延續在 90 下方弱勢震盪。美國總統特朗普宣布任命 Kudlow 接替科恩擔任美國國家經濟顧問。Kudlow 本人表示，希望美元能比當前水平稍微再強勁一些，但希望不會 “做得太過分”。對此，市場反應相對平淡，可能由於市場更關注 Kudlow 關於貿易政策上的觀點。

市場人士指出，近日人民幣匯率反彈，主要受益於美元指數出現調整，但在美聯儲議息會議前，加息預期對美元指數仍有一定支撐，預計美元短期調整幅度有限；與此同時，中國經濟數據向好，基本面有助於人民幣匯率預期繼續持穩。總的來看，預計未來一段時間人民幣兌美元匯率將延續小幅波動態勢。

興業研究認為，未來兩周海外通脹數據、美股突破區間、美聯儲議息等事件衝擊可能成為人民幣突破當前盤整區間的契機。預計美聯儲 3 月加息 “靴子” 落地後，中國央行上調存貸款基準利率的必要性不大，逆回購利率的調整也會較為謹慎，因而使得人民幣缺乏持續升值動力，但在美元指數再度趨勢下行之前，美元兌人民幣前低仍較為牢固。

申万宏源證券預計，美聯儲全年加息進程難超市場預期，美元和歐元匯率走勢缺乏趨勢性，年內我國國際收支仍可能持續改善，人民幣相對於美元仍將處於穩中小幅升值的通道。

新聞來源：新浪財經