美光高層異動 Raj Talluri出任行動事業資深副總裁

美光 (股票代碼：MU) 宣佈，已任命 Raj Talluri 為行動事業單位資深副總裁暨總經理，Talluri 將負責帶領和拓展行動事業，打造世界級行動解決方案，掌握從低階裝置至旗艦型智慧手機，在新應用模式帶動下的市場商機。

美光表示，Talluri 將向執行副總裁暨事業總監 Sumit Sadana 報告；Sadana 表示，在新興的應用模式下，如人工智慧 (artificial intelligence，簡稱 AI)、擴增實境 (augmented reality，簡稱 AR) 和先進影像等技術，將促使行動裝置日益複雜，需要以新的解決方案來處理、分享和運用數據資料，因此記憶體和儲存裝置對行動平台來說變得更加重要。

Talluri 擁有印度 Waltair 的 Andhra 大學工程學士學位及印度 Chennai 的 Anna 大學工程碩士學位，並在美國德州大學奧斯丁分校（University of Texas in Austin）取得電子工程博士學位。他還擁有 13 項有關影像處理、視訊壓縮和媒體處理器架構的美國專利。

Talluri 在半導體產業具 25 年管理經驗，曾擔任業務開發、工程管理和策略行銷等主管職務；在加入美光之前，Talluri 在高通 (Qualcomm) 任職 9 年，先後擔任行動運算平台和物聯網業務的產品管理資深副總裁。高通之前，曾在德州儀器 (Texas Instruments) 工作 16 年且擔任高階主管職務，最後在德州儀器的職務是擔任無線終端事業單位行動媒體解決方案事業總經理。