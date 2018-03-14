〈貿易戰延燒科技業〉研調觀點 出發點是保障美國產業

中美貿易戰一觸即發，最新外電報導指出，美國總統川普擬對總金額高達 600 億美元的中國商品課稅，品項可能多達百項，拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲今 (14) 日分析，從影響層面來看，還是要看美國詳細後續法規設定，但出發點應該是保障美國產業，再配合美國製造的政策，及對美國專利技術的保護。

蔡卓卲表示，600 億美元是指整個中國出口美國的各項產品總額，消費電子產品僅占其中一部分，最多的還是玩具、家具、成衣等產業；他說，原先美國就已經透過各種方式限制中國企業消費電子產品登陸美國市場，如華為和 AT&T 在手機銷售上的合作就因此破局。

蔡卓卲認為，以華為這件合作案破局的角度來看，消費電子產品要進入美國市場本來就已受限制，再對這個受到限制的產業課稅，實際影響恐怕不會太高。

蔡卓卲說，從影響層面來看，還是要看美國詳細後續法規設定，但出發點應該是保障美國產業，再配合美國製造的政策，以及專利技術的保護。

最新外電報導指出，美國近期可能擴大對中國進口產品的關稅課徵，川普總統可能啟動美國貿易法 301 條款的相關行動，對高達 600 億美元中國商品課稅，品項可能多達百項，鎖定科技及電信設備、消費性電子產品等。