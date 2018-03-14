中國1-2月份非金融類對外直接投資168.2億美元 同比增25.2%

3月14日，商務部合作司負責人介紹了2018年1-2月中國對外投資合作有關情況。

2018年1-2月，中國境内投資者共對全球135個國家和地區的1429家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資168.2億美元，同比增長25.2%，連續四個月保持增長。對外承包工程完成營業額196.5億美元，同比增長17.2%;新簽合同額306.3億美元，同比增長22.3%。對外勞務合作派出各類勞務人員5.4萬人，2月末在外各類勞務人員96.3萬人，較去年同期增加5.5萬人。

該負責人指出，2018年前兩個月，中國對外投資合作開局良好，保持健康有序發展。主要呈現以下特點：

一是對“一帶一路”沿線國家投資合作積極推進。1-2月，我國企業對“一帶一路”沿線的50個國家有新增投資，合計21.5億美元，同比增長20.1%，占同期總額的12.8%。在“一帶一路”沿線的61個國家新簽對外承包工程合同額133.4億美元，占同期總額的43.6%，同比增長17.3%;完成營業額106.8億美元，占同期總額的54.4%，同比增長36.2%。

二是對外投資行業結構不斷優化，非理性投資得到有效遏制。1-2月，對外投資主要流向采礦業、租賃和商務服務業、制造業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，占比分别為25.9%、17.8%、16.3%和8.0%。房地産業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

三是東部地區仍為對外投資主力，西部地區增速明顯。1-2月，東部地區10個省市合計對外投資74.5億美元，同比增長23.1%，占地方對外投資的72.4%;西部地區對外投資15.9億美元，同比增長69.1%。長江經濟帶沿線省市對外投資45.1億美元，較上年同期增長46.4%，占全國對外直接投資總額的26.8%，占地方對外投資的43.8%。

四是對外承包工程新簽大項目多，帶動出口作用明顯。1-2月，對外承包工程新簽合同額在5000萬美元以上的項目90個，合計264.4億美元,占新簽合同總額的86.3%。對外承包工程帶動貨物出口28.5億美元，同比增長19.5%。

據統計，2018年1-2月，相關主管部門共備案(核準)對外投資企業1207家，中方協議投資額189.3億美元。

下一步，將按照《政府工作報告》的要求，貫徹新發展理念，以“一帶一路”建設為引領，創新對外投資方式，優化對外投資結構，促進對外投資高質量發展。

來源：證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)