〈財政部立院備詢〉許虞哲：台北米其林名店有2家未辦稅籍登記

《米其林指南》發布台北版「必比登推介」美食，今 (14) 日將揭曉獲得米其林星星殊榮的名單，外界拭目以待，不過傳言財政部把被推薦的餐廳或攤販列為查稅對象，對此，財政部長許虞哲今天表示，36 家米其林推薦餐廳，確實有 14 家未開發票，2 家未辦稅籍登記，財政部將進一步了解。

台北版「必比登推介」美食名店，包括牛肉麵、臭豆腐、藥燉排骨等 36 家美食名店入選，不過日前傳出被國稅局盯上將加強查稅，引發立委關注。立委盧秀燕今在財委會上質詢許虞哲表示，外界傳出被推介的餐廳，除了沒有開發票的必須開發票，且還要擴大查稅，許虞哲對此否認。

許虞哲表示，生意好若沒有開發票，國稅局會輔導使用發票，目前 36 家米其林推薦餐廳中，已有超過 20 家已開發票，另 14 家未開發票，2 家未辦稅籍登記。據悉，施老闆臭豆腐、梁記滷味尚待稅籍登記，財政部將進一步了解背後負責人。

不過，許虞哲強調，國稅局對這些餐廳不是查稅、不是追稅，而是輔導店家使用發票。

對此，盧秀燕苦笑表示，這是政府贊助 4 千萬元請米其林來台評鑑，店家恐怕沒有拒絕評鑑的權利，而所謂「人怕出名豬怕肥」，店家也會怕因被評鑑而成為政府查稅對象，她直言，被列為米其林餐廳的榜單，不曉得是福還是禍。