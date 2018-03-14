搶攻雞蛋商機 大成將參與烘培展 推出大成鮮蛋系列

看好政府明後年將全面推動洗選蛋，而目前全台洗選蛋比例約 30%-40%，加上蛋品食安事件讓消費者更重視高品質雞蛋，大成 (1210) 此次將參與烘培展，推出大成鮮蛋系列，搶攻蛋品市場商機。大成強調是台灣第一家從飼料源頭進行控管的蛋品公司，從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及出貨成品檢驗，配合專業冷鏈物流，直至末端客戶驗收交貨一貫化作業的大型優質供應者。



而大成的富源畜牧場，獲得國家 CAS 優良農產品及 TAP 產銷履歷認證，飼養環境通過 HACCP 及 ISO22000 國際認證；液蛋加工廠同時也取得冷藏殺菌蛋白、冷藏殺菌蛋黃以及冷藏殺菌全蛋液的 CAS 認證，能提供消費者最充分的食安保障。



大成表示，大成鮮蛋首重食品安全，其次「友善雞蛋」已是歐美趨勢，新上市的趴趴走人道飼養紅雞蛋，來自大成契作的菊鳥牧場，飼養密度每平方米 12 隻以內，相較於一般籠飼蛋雞，約多一倍的活動空間，被良好對待的母雞雞隻能在開闊空間趴趴走，設有棲架，供雞隻玩耍休憩、躲避攻擊，生活在自在無拘束的環境，目前在家樂福上市，另外，大成鮮蛋系列產品在全台家樂福、愛買及大潤發等通路販售。



此外，大成也協助烘焙、食品及餐飲業者，發揮蛋品的優勢，提升使用雞蛋時的整體感，以及烘焙成品口感，增加產品差異化及產業競爭力，提升產品價值。大成蛋品供應多家知名連鎖餐飲，包括摩斯漢堡、鼎泰豐、王品集團、瓦城、麥味登、拉亞漢堡、八方雲集、檀島茶餐廳、杵屋丼丼亭、韓鶴亭、雪嶽山、古拉爵、牛角燒肉等，連鎖烘焙及食品業者，則有伊莎貝爾、白木屋、宜蘭食品 (旺旺)、岩島成日式烘焙等。



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