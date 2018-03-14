台股盤中─美股走跌 蘋概三巨頭熄火 回測11000點

市場擔憂美國總統川普撤換國務卿提勒森恐造成政治風險，美股昨日終場全面收黑，台股今 (14) 日開盤下挫 31.9 點，早盤台積電、鴻海與大立光等蘋概三巨頭拉回影響下，指數最低跌逾 60 點至 11030 點，回測 11000 點整數關卡支撐。

美股科技股承壓，台股蘋概股今漲跌互見，其中大立光股價表現疲軟，早盤股價跌逾 1%，股價又失守 4000 元，鴻海亦跌逾 1%，台積電則跌近 1%，穩懋、美律、可成、創見同樣呈現下跌，至於強茂、美律、鴻碩、華晶科則呈現上漲。

觀察盤面個股表現，代工大廠緯創昨日召開法說會並公告去年財報，稅後純益 38.86 億元，為近 4 年新高，每股純益也寫近 3 年新高，受此消息激勵，緯創股價開高走高，早盤漲逾 2%；中華電董事會通過，去年盈餘今年每股擬配現金股利 4.796 元，配發率 95.7%，不過股價表現無感，早盤跌幅 0.46%。

緯創相關權證。資料來源：鉅亨網整理。

台新金公布去年稅後淨利 131 億元，優於 2016 年的 114 億元，年成長 14.6%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.15 元，受惠美國升息循環可望持續貢獻獲利表現，台新金今早盤漲逾 1%，其餘金融股，日盛金、第一金呈現上漲，而國泰金、富邦金、新光金、玉山金等均呈現下跌。

整體來看，隨著上市櫃公司陸續公布去年財報及股利政策，台股高現金股息殖利率優勢獲市場青睞，對中長線資金具有相當吸引力，不過，短線在美股影響下，台股陷入震盪整理。法人表示，短線可觀察指數是否能守穩 5 日線之上、成交量是否大於 20 日均量，至於選股方向則可留意半導體、蘋概、金融、傳產等族群。