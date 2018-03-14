晟田擴充產能，二廠工程動土，今年業績可望續揚

【財訊快報／戴海茜報導】國內機械產業的專業代工廠晟田科技 (4541)2 月合併營收 8810 萬元，年增 13.92%；為因應產能擴增，公司日前進行二廠一期工程動土，預估投資金額約 2 億元，預計下半年可望落成啟用。晟田為國內主流民航引擎零組件供應商，自 1995 年跨足航太領域後，便與國內最大引擎製造商漢翔(2634) 合作生產民航機零件，並擁有美、日大廠 GE 及日本住友精密長期供貨合約，而航太業務主力之一的起落架零組件，晟田也與法國賽峰集團 SLS 緊密合作，相關業務穩定成長。



自 2017 第四季以來，波音與空中巴士新型單走道客機逐步擴大量產，晟田來自客戶擴大產能進而提升需求下進行廠房空間整合，將在新建的二廠一期建置起落架特殊製程 (可應用產品為空巴 A350 與 A320)，同時釋放原有廠房空間，用於新型引擎(CFM Leap 為主) 與半導體設備產線之產能擴增。



由於晟田起落架相關組件原為鈦合金材質，二廠一期工程待興建完成並取得特殊製程認證後，將可補足鋼材起落架組件的缺口，讓產品線愈為完整，預期接單能量與競爭力可大為提升。



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