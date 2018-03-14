蘋果開發者大會6月4日登場，市場期待iOS 12及新硬體發表

【財訊快報／陳孟朔】美國科技網站 THE VERGE 報導，蘋果公司年度全球開發者大會 (WWDC) 將於今年 6 月 4 日起一連舉行五天，地點仍在去年主辦地加州聖荷西(San Jose)McEnery 演藝中心進行。蘋果 13 日更新的開發者官網 WWDC 頁面上顯示，6 月 4 日至 8 日。宣傳標語寫道，「當技術與創造力聯繫在一起時，令人難以置信的想法即將誕生。今年夏天，我們邀請來自世界各地的數千名有才華的人加入我們，並將他們的想法變為現實。」



開發者現在可以在 WWDC 官網進行註冊，蘋果公司表示，將從現在到太平洋時間 3 月 22 日上午 10:00 開放註冊。按照慣例，由於名額限制，蘋果將使用抽籤系統抽出 WWDC 的與會者。WWDC2018 的門票價格為 1599 美元，想要獲得抽籤資格，開發者必須在太平洋時間 2018 年 3 月 13 日上午 10:00 點之前加入 Apple 開發者計畫或成為 Apple 開發者企業計畫的成員。抽籤抽中的開發人員將在太平洋時間 3 月 23 日下午 5 點之前收到通知。



在去年的活動中，蘋果發佈 HomePod、新 iMac Pro、iOS 11 系統、10.5 英寸 iPad Pro、macOS High Sierra、watchOS 4 和 ARKit 等。今年預計將會聽到更多關於 macOS 和 iOS 未來發展，也有可能會看到傳聞更便宜的 iPad 和 MacBooks。



毫無疑問，大會重點將是 iOS 系統的未來，尤其是 iOS 12。據報導，蘋果一直專注於研發 iOS 12 的可靠性和性能，而非其新功能。另有傳言指出，蘋果公司也將推出可以同時在 iPhone、iPad 和 Mac 電腦上運行的應用程式。



彭博曾報導，蘋果將把它的 Animoji 中的表情角色帶到 iPad 上，這要歸功於一款新型平板電腦，該平板電腦有一個人臉識別攝像頭。



連續三天急漲 6.69 美元或 3.8% 後，蘋果股價週二翻空收低 1.75 美元或 1%，收在 179.97 美元，週一收在 181.72 美元為歷史收市新高。截至週二為止，今年來漲了 6.35%。



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