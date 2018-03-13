【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(旺宏、貿聯、全新、穩懋、台星科、柏承) 全面噴出創高啦。 >

今日台股跟隨費半走勢，微幅跳空開高走高，朝回補缺口邁進，終場指數上漲 93 點，收在 11095 點，成交量為 1304 億元。

重點持股報告。

<太棒了，獲利再度大爆發囉。(我們的持股報告，都是會員的股票唷。) >

(5871 中租、4721 美琪瑪) 續抱。

(6274 台燿) 昨加碼買進，今天股價立即又收高囉。

(2408 南亞科) 今日強勢股。

(3665 貿聯) 股價再創新高啦，股價已經 (連續四天) 創新高囉，太棒了，買在對的時間對的價格，操作真的很輕鬆。恭喜會員獲利也越來越多啦。

(2455 全新) 早盤股價漲多之後稍做震盪，但是尾盤又再度小發動囉，隨即股價就再創波段新高啦，感謝。

(2337 旺宏) 股價 (由黑翻紅) 並再創新高，已經 (連續四天) 創新高啦。感謝關鍵 K 系統的幫忙，幫我們在對的時間買對的股票。旺宏在整理期是不用去碰的，而當它進入 (甜蜜期) 之後再進場，往往操作上就很容易獲利且安全唷。

(3265 台星科) 今天股價一度大漲近 9%，但因為今天量能爆得比較大一點，所以老師也順勢帶領會員獲利出脫一半持股，將獲利放入會員的口袋裡頭啦。

(3105 穩懋) 繼昨天現買賺賺之後，今天盤中再大漲近 7%，太棒了，會員的好股獲利就是一檔接一檔唷，運用關鍵 K、只賺甜蜜期，這是我們的操作邏輯，而這樣的邏輯也持續替我們帶來不錯的效應出來唷。

(6141 柏承) 盤中一度大漲近 9%，股價再創波段新高啦。從我們 2/21 帶領會員進場，並 (一路續抱至今)，我們的木白柏已經( 大漲 38% ) 啦，太棒太棒了，獲利真的相當不錯唷。感謝老天爺的疼愛，也感恩關鍵 K 系統的幫忙，讓我們可以操作既輕鬆又容易獲利，大感謝。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、4721 美琪瑪、3105 穩懋、5871 中租、3265 台星科、6274 台燿、2337 旺宏、2455 全新、3665 貿聯 - KY、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)