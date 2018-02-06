〈穩懋法說〉未來動能有2大引擎4項支柱 今年資本支出上看70億元

功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 今 (6) 日舉行法說會，穩懋表示，接下來 5 年公司成長有 2 個引擎，分別為：5G 無線通信及光電元件，其中 5G 還可分低頻 (Sub-6Ghz) 與高頻(mmWave) ，光電元件則有 3D 感測跟光通訊。另外穩懋今年資本支出規劃最高將達 70 億元，較去年的 39 .96 億元接近倍增。

穩懋表示，今年的資本支出將先用在無塵室，等到無塵室準備好後才能進行後續動作，至於產能部分，現在年初約為每月 29000 片，預估到年底，每月將增加 7000-8000 片。

至於未來的成長引擎，穩懋表示，5G 要從低頻 (Sub-6Ghz) 與高頻 (mmWave) 來看，其中低頻部分，包括 4G 之內所使用的頻段為 700-2600Mhz，5G 則是從 6Mhz-6Ghz， 因為頻率更廣，砷化鎵也將更有優勢，將帶動功率放大器 (PA) 需求，同時在 WiFi 部分也會採用 MIMO 規格，另外 4G 及 5G 為了避免互相干擾，基地台也會增加 PA 用量。

mmWave 部分，穩懋表示，會採用微波束技術，也就是相位陣列式天線配置，由於每個天線都需要一組射頻元件也帶動 PA 用量增加，另外 5G 同時因為距離較短，會帶動微型基地台增加。

至於光電元件，穩懋表示，3D 感測爆炸成長，去年是第一年，未來會有越來越多應用，包括臉部辨識、手勢辨識、AR 及 VR 等等。

另外在光通訊部分，則有光纖到府將會用到 10G，資料中心對於光收發模組的用量也持續成長，另外 5G 傳輸速度快，將有會更多的大量數據傳輸，後端也是要靠光收發模組來支援。