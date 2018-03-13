媒體：歐盟可在特定條件下免受美國關稅影響

摘要：參與美國貿易代表與歐盟貿易專員會後簡報的人員稱，如果工會能夠證明自身能夠促使企業削減過剩產能，同時滿足其他一些條件，那麼美國可以在鋼鐵及鋁材上給予關稅豁免。一名歐盟官員表示美國將在未來數日公布相關指引。

繼加拿大、墨西哥、澳洲之後，歐洲在豁免美國關稅方面做出的努力似乎也初見成效。

在特定條件下，歐盟國家有可能免受美國關稅新政的影響。據美國政經雜誌《Politico》稱，參與美國貿易代表與歐盟貿易專員會後簡報的人員稱，如果工會能夠證明自身能夠促使企業削減過剩產能，同時滿足其他一些條件，那麼美國可以在鋼鐵及鋁材上給予關稅豁免。一名歐盟官員表示美國將在未來數日公布相關指引。

此前，歐盟和美國已經在周六進行過關於關稅豁免事宜的討論，但當時並沒有實質性的結果。

歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 周六會後在推特上稱，與美國貿易代表萊特希澤就鋼鋁關稅問題進行了「坦率」的討論。「作為美國緊密的安全和貿易夥伴，歐盟必須排除於這一關稅。尚未有明確的豁免程序，下周還將繼續相關討論。」

上周四，川普正式宣布，對進口鋼鐵和鋁徵收 25% 和 10% 的高額關稅，15 日後生效。

川普的關稅「大棒」落錘之後，各國紛紛發出豁免的呼籲。在此之前，北美自由貿易協定（NAFTA）中的加拿大和墨西哥兩國已經得到豁免被排除在外。上周六，澳洲也獲得這一關稅的豁免。

美國財政部長 Steven Mnuchin 上周五表示，政府將繼續推進流程，決定是否讓部分國家豁免關稅。「在理性情況下，一些國家的訴求將在 15 天內（關稅措施正式生效前）得到處理，因為他們不會受到關稅的衝擊。我不是說每個國家的訴求都會被處理。」

與此同時，日本和韓國也都在爭取美國高額鋼鋁關稅的豁免。相比之下，川普在關稅問題上對日本的態度較為溫和，川普隔夜發推稱，在此前和日本首相安倍晉三的對話中，討論了美日「開啟更好的貿易」。「（美國和日本）現在有 1000 億美元的貿易逆差，不公平也不可持續。」

『新聞來源／華爾街見聞』