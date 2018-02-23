由田今起公開收購晶彩科股權 雙雙高掛漲停

PCB 及面板 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (23) 日起以每股 15 元的溢價，公開收購同業的晶彩科技 (3535-TW) 最多達 35% 的股權，利多激勵由田、晶彩科股價雙雙漲停，同族群牧德 (3563-TW) 股價早盤也重登 300 元大關之上。

以晶彩科今日漲停價 13.75 元計算，距離由田每股 15 元收購價，仍有 9.09% 的套利空間，因此晶彩科漲停買單高掛 28.75 萬張。

由田此一對晶彩科股權收購案，由今天起至 3 月 14 日止，最高收購數量為 2 萬 7668 張，占晶彩科股權 35%，最低收購數量約為 3952 張，約占晶彩科的 5% 股權，如達最低收購數量時，收購條件即已成就；也就是說，由田最多將投入 4.15 億元收購晶彩科的 35% 股權。

由田受惠兩岸面板廠擴廠潮，2017 年全年營收 28.06 億元創新高紀錄，同時，由田目前手上訂單數量爆滿，法人估計已超過 30 億元的水準，超越去年實際營收數。

由田已公布去年 12 月營收以 4.25 億元創新高，月增 18.09%，年增 13.57%，也推升第 4 季營收突破 10 億元，10.62 億元創新高，季增 74.98%，年增 9.5%，而去年全年營收 28.06 億元也創歷史新高，年增率 39.03%。

由田去年第 3 季財報營收為 6.07 億元，毛利率 40.64%，季增 3.13 個百分點，年減 8.45 個百分點，稅後純益 3585 萬元，季減 68.27%，年減 60.31%，每股純益為 0.58 元。由田前 3 季營收為 17.44 億元，毛利率為 39.64%，年減 8.27 個百分點，稅後純益 6203 萬元，年增 98%，每股純益為 1.01 元。

而晶彩科技去年營收 10.38 億元，年減 26.23%，該公司去年前 3 季營收 5.81 億元，毛利率 18.85%，稅後虧損 1.31 億元，每股純損 1.66 元，晶彩科技截至去年第 3 季止的每股淨值為 10.29 元。