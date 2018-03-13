由田收購股權時間將屆 套利空間有限晶彩科股價下跌

PCB 及面板 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 以每股 15 元，公開收購同業晶彩科技 (3535-TW) 最多 35% 的股權，收購期限將在明 (14) 日截止，不過由田與晶彩科今 (13) 日股價雙雙下跌，其中晶彩科跌幅較重，分析師指出，由於投資人今日若購買晶彩科股票，也未必能用每股 15 元價格賣給由田，因此股價下檔缺乏支撐性，造成股價下跌。

由田對晶彩科股權收購，已在 3 月 8 日達成最低收購數量約 3952 張，約占晶彩科 5% 股權，收購條件已經成就；由田指出，由田最多將投入 4.15 億元，收購晶彩科 35% 股權。

由田與晶彩股價走勢今日盤中雙雙出現下跌，其中以晶彩下跌 0.55 元，跌幅 3.81% 最為明顯，證券分析師指出，投資人今日盤中以 13.85 元低價購得晶彩科股票，也無法參與以 15 元讓售股票給由田，造成晶彩科股價缺乏下檔支撐力道。

由田受惠兩岸面板廠擴廠潮，2017 年全年營收 28.06 億元創新高紀錄，同時，目前手上訂單數量爆滿，法人估已超過 29 億元，超越去年實際營收數。

由田並已公布今年前 2 月營收達 2.5 億元，年增率 27.78% ; 由田並指出，該公司營收需視客戶機台交機並安裝完工完畢才能認列，有望於第 2 季開始逐季走高衝高。

由田去年前 3 季營收為 17.44 億元，毛利率 39.64%，年減 8.27 個百分點，稅後純益 6203 萬元，年增 98%，每股純益為 1.01 元，去年純益全年法人估在匯損侵蝕下，將低於 2016 年的 2.48 億元，以及每股 4.06 元表現。

晶彩科去年營收 10.38 億元，年減 26.23%，該公司去年前 3 季營收 5.81 億元，毛利率 18.85%，稅後虧損 1.31 億元，每股純損 1.66 元，晶彩科技截至去年第 3 季止的每股淨值為 10.29 元。