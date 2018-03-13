安克生醫取得聲博5董1監 李成家出任新董座

安克生醫 (4188-TW) 在今年 2 月宣布入主聲博科技，取得過半股權，聲博今 (13) 日召開股東臨時會改選董監事，安克生醫取得 5 席董事及 1 席監察人，並由美吾華懷特安克生技集團董事長李成家出任董事長，原聲博科技董事長袁炎偉則擔任總經理。

李成家表示，安克生醫於智慧醫療影像診斷軟體上已有數項創新產品，至於聲博科技是全方位的超音波設備公司，成功研發製造的高端超音波替代探頭是全球唯一取得美國 FDA 上市許可及歐盟 CE 認證，兩家公司從今以後將緊密合作，不僅是超音波軟硬體的整合，取得技術領先及競爭優勢，在國際展業上亦能互補，開創智慧醫療超音波產業新局。

聲博科技是由一群工研院優秀的超音波專家創立，具備超音波相關技術先進成熟，自主研發、設計、製造、全球市場行銷以及售後市場服務。其主力產品超音波探頭，是全球唯一取得美國 FDA 上市許可以及歐盟 CE 認證的高端替代探頭。並與超過四百家代理經銷商合作，成功將產品銷售至歐洲、俄羅斯、中東等一百多個國家。

安克規劃，聲博科技所掌握的超音波影像前端核心技術，與公司專精的智慧醫療影像診斷軟體，一為高端超音波探頭技術的領先者，一為台灣智慧醫療影像創新醫材的開創者，軟硬體聯手，開創台灣醫用超音波產業新局。